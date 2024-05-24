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    Павлюченко рассказал о встрече с Бекхэмом

    Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» Роман Павлюченко рассказал о встрече с Дэвидом Бекхэмом на базе лондонского клуба. Экс-хавбек сборной Англии некоторое время тренировался со «шпорами», но так и не подписал контракта.

    «Из-за Бекхэма я чуть не опоздал на тренировку. У нас был заезд на базу через лес: где-то километр нужно было проехать после поворота с трассы.

    И вот как-то раз я поворачиваю, а там людей и камер просто тьма. Я думал, королева приехала посмотреть нашу тренировку, не меньше! Не мог проехать, чуть не опоздал в итоге.

    Захожу в раздевалку, здороваюсь со всеми, и тут смотрю: Бекхэм сидит. Я ему: «Good Morning!» («Доброе утро») А он так скромно: «Hello («Привет»), я Дэвид», – рассказал Павлюченко.

    • Павлюченко выступал в «Тоттенхэме» в 2008–2012 годах.
    • Бекхэм тренировался с лондонцами в начале 2011 года.

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    Источник: Sports

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