Павлюченко рассказал о встрече с Бекхэмом

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» Роман Павлюченко рассказал о встрече с Дэвидом Бекхэмом на базе лондонского клуба. Экс-хавбек сборной Англии некоторое время тренировался со «шпорами», но так и не подписал контракта.

«Из-за Бекхэма я чуть не опоздал на тренировку. У нас был заезд на базу через лес: где-то километр нужно было проехать после поворота с трассы.

И вот как-то раз я поворачиваю, а там людей и камер просто тьма. Я думал, королева приехала посмотреть нашу тренировку, не меньше! Не мог проехать, чуть не опоздал в итоге.

Захожу в раздевалку, здороваюсь со всеми, и тут смотрю: Бекхэм сидит. Я ему: «Good Morning!» («Доброе утро») А он так скромно: «Hello («Привет»), я Дэвид», – рассказал Павлюченко.