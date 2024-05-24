«ПСЖ» предложил за Хвичу 100 миллионов евро

«ПСЖ» предложил «Наполи» 100 миллионов евро за покупку грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Грузинский футболист является приоритетным вариантом парижан на замену Килиану Мбаппе, который покинет команду этим летом.

Однако Кварацхелия является неприкасаемым игроком для президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который готов продлить с ним контракт с повышением зарплаты до 5-6 миллионов евро и отступными в размере 150 миллионов евро. Этот план итальянский клуб хочет реализовать до Евро-2024.