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    «ПСЖ» предложил за Хвичу 100 миллионов евро

    «ПСЖ» предложил «Наполи» 100 миллионов евро за покупку грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Грузинский футболист является приоритетным вариантом парижан на замену Килиану Мбаппе, который покинет команду этим летом.

    Однако Кварацхелия является неприкасаемым игроком для президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который готов продлить с ним контракт с повышением зарплаты до 5-6 миллионов евро и отступными в размере 150 миллионов евро. Этот план итальянский клуб хочет реализовать до Евро-2024.

    • В этом сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.
    • Текущий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до 2027 года.

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    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1716552308
    ..."На его месте должен был быть я"(с)...
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    моэм
    1716552761
    Де Лаурентис от жадности просто перестал соображать , после титула за Осимхена давали сразу 80 лямов , отказал , у парня упало настроение на полшестого и сейчас за него не дают и половины , но урок не пошёл впрок....теперь такая же история может повториться с Хвичей ......оба мечтали о еврокубках , но с Наполи им это "не светит" ....де Лаурентис или просто дурак или жадный дурак .
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    Skull_Boy
    1716553521
    Сходите в школу и узнайте значение словосочетания - ШЕСТИЗНАЧНАЯ СУММА или ЧИСЛО неучи, а еще лучше различать 6 и 9
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