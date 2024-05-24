Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Дуглас Сантос сказал, что в «Зените» не может быть проблем с мотивацией

    Дуглас Сантос сказал, что в «Зените» не может быть проблем с мотивацией

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем 30-го тура РПЛ с «Ростовом» назвал постоянное желание побеждать отличительной чертой петербургского клуба.

    – Неудачные результаты у «Зенита» начались как раз вскоре после победы в Краснодаре. Что пошло не так?

    – Не раз повторял: в футболе порой случаются такие отрезки, когда ты вроде и контролируешь игру, и создаешь моменты, но мяч никак не хочет влетать в ворота. В каждой из прошедших игр у нас были шансы на победу, но какие-то мелкие детали, неточности решали исход встречи. Как только наступает малейший расфокус, футбол наказывает тебя за это. Слава богу, в Грозном мы были предельно настроены и подготовлены, провели отличный матч и теперь с максимальной концентрацией готовимся к «Ростову».

    – У болельщиков есть свой ответ на предыдущий вопрос: многие из них уверены, что у «Зенита» проблема с мотивацией. Что скажете?

    – Когда меня спрашивают об этом, я всегда отвечаю так, как чувствую: постоянное желание побеждать – ​это первое, что ощущает новый игрок, который приходит в «Зенит». Это самая суть петербургского клуба, его отличительная черта, здесь не может быть проблем с мотивацией. Да, есть матчи, в которых нам, к сожалению, не удается побеждать 5:0 или даже 1:0, более того, есть матчи, в которых мы уступаем сопернику. Но таков футбол, он состоит из успехов и неудач, и важнее всего уметь справляться как с первым, так и со вторым.

    Потому что уроки должны извлекаться не только из поражений, но и из побед. Многие мелкие детали скрыты от глаз болельщиков, но их видят игроки и тренерский штаб. И я надеюсь, что победа над «Ахматом» многому научит нас, мы продолжим развиваться как команда и возьмем эти новые знания вместе с собой в заключительную игру чемпионата.

    – После победы над ЦСКА в Кубке эмоции наших футболистов были настолько яркими, что вариант с недостаточной мотивацией явно отпадает.

    – Профессионального футболиста двигают вперед победы, они дают ему силы, глоток свежего воздуха. Та игра была очень сложной, приходилось контролировать эмоции, потому что соперник действовал очень закрыто и нам нужна была холодная голова. В итоге мы показали, что недостатка в характере и мотивации у нас нет, они были на отметке в сто процентов и в кубковой встрече, и в Грозном – ​и будут такими же в субботу на «Газпром Арене».

    • «Зенит» с 54 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует «Динамо» (56), которое в последнем туре сыграет в гостях с идущим третьим «Краснодаром» (53).
    • Петербуржцы выиграют чемпионский титул в случае победы над ростовчанами и гостевого поражения москвичей.
    • Игры пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.

    Новости по теме
    Черданцев раскритиковал Fan ID 20
    Дуглас Сантос рассказал о своей вере в чемпионский титул «Зенита» 1
    Михаил Кержаков сказал, чего ждет от «Ростова» в 30-м туре 3
    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:23
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1716549930
    У цыганей в аля-бзяните все хорошо! Ща скоро еще бородачей привезут с пяток(((( Помойные че!!!
    Ответить
    ...уефан
    1716550264
    ..."проблем с мотивацией нет", есть проблемы с реализацией этой мотивации)...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+