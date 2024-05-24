Дуглас Сантос сказал, что в «Зените» не может быть проблем с мотивацией

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем 30-го тура РПЛ с «Ростовом» назвал постоянное желание побеждать отличительной чертой петербургского клуба.

– Неудачные результаты у «Зенита» начались как раз вскоре после победы в Краснодаре. Что пошло не так?

– Не раз повторял: в футболе порой случаются такие отрезки, когда ты вроде и контролируешь игру, и создаешь моменты, но мяч никак не хочет влетать в ворота. В каждой из прошедших игр у нас были шансы на победу, но какие-то мелкие детали, неточности решали исход встречи. Как только наступает малейший расфокус, футбол наказывает тебя за это. Слава богу, в Грозном мы были предельно настроены и подготовлены, провели отличный матч и теперь с максимальной концентрацией готовимся к «Ростову».

– У болельщиков есть свой ответ на предыдущий вопрос: многие из них уверены, что у «Зенита» проблема с мотивацией. Что скажете?

– Когда меня спрашивают об этом, я всегда отвечаю так, как чувствую: постоянное желание побеждать – ​это первое, что ощущает новый игрок, который приходит в «Зенит». Это самая суть петербургского клуба, его отличительная черта, здесь не может быть проблем с мотивацией. Да, есть матчи, в которых нам, к сожалению, не удается побеждать 5:0 или даже 1:0, более того, есть матчи, в которых мы уступаем сопернику. Но таков футбол, он состоит из успехов и неудач, и важнее всего уметь справляться как с первым, так и со вторым.

Потому что уроки должны извлекаться не только из поражений, но и из побед. Многие мелкие детали скрыты от глаз болельщиков, но их видят игроки и тренерский штаб. И я надеюсь, что победа над «Ахматом» многому научит нас, мы продолжим развиваться как команда и возьмем эти новые знания вместе с собой в заключительную игру чемпионата.

– После победы над ЦСКА в Кубке эмоции наших футболистов были настолько яркими, что вариант с недостаточной мотивацией явно отпадает.

– Профессионального футболиста двигают вперед победы, они дают ему силы, глоток свежего воздуха. Та игра была очень сложной, приходилось контролировать эмоции, потому что соперник действовал очень закрыто и нам нужна была холодная голова. В итоге мы показали, что недостатка в характере и мотивации у нас нет, они были на отметке в сто процентов и в кубковой встрече, и в Грозном – ​и будут такими же в субботу на «Газпром Арене».