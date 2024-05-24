Дуглас Сантос рассказал о своей вере в чемпионский титул «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем 30-го тура РПЛ с «Ростовом» назвал условие, при котором его команда возьмет три очка в предстоящей игре.

– Весь матч с «Ахматом» команда провела уверенно и собранно. Что изменилось по сравнению с несколькими предыдущими матчами?

– Я уже говорил об этом прежде. Как только мяч наконец оказывается в сетке, всe как будто встает на свои места и мы вновь превращаемся в такой «Зенит», каким были все эти золотые годы: побеждающий, доминирующий, забивающий. И я чувствую, что это время пришло: ​в наших силах вновь повторить чемпионский успех.

– Перед последним туром на золото претендуют три команды, и уже не всe зависит от нас. Вы верите, что чемпионство возможно?

– Конечно, верю! Я много молюсь, прошу у бога поддержки. В моем сердце живет ощущение, что в победном матче в Краснодаре мы показали себя именно такой командой, какой и нужно было показать, – ​голодной до титула и трофея. И я уверен, что та победа не окажется в итоге напрасной: если бог будет на нашей стороне, в субботу мы возьмем три очка.