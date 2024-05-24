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    • Дуглас Сантос рассказал о своей вере в чемпионский титул «Зенита»

    Дуглас Сантос рассказал о своей вере в чемпионский титул «Зенита»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем 30-го тура РПЛ с «Ростовом» назвал условие, при котором его команда возьмет три очка в предстоящей игре.

    – Весь матч с «Ахматом» команда провела уверенно и собранно. Что изменилось по сравнению с несколькими предыдущими матчами?

    – Я уже говорил об этом прежде. Как только мяч наконец оказывается в сетке, всe как будто встает на свои места и мы вновь превращаемся в такой «Зенит», каким были все эти золотые годы: побеждающий, доминирующий, забивающий. И я чувствую, что это время пришло: ​в наших силах вновь повторить чемпионский успех.

    – Перед последним туром на золото претендуют три команды, и уже не всe зависит от нас. Вы верите, что чемпионство возможно?

    – Конечно, верю! Я много молюсь, прошу у бога поддержки. В моем сердце живет ощущение, что в победном матче в Краснодаре мы показали себя именно такой командой, какой и нужно было показать, – ​голодной до титула и трофея. И я уверен, что та победа не окажется в итоге напрасной: если бог будет на нашей стороне, в субботу мы возьмем три очка.

    • «Зенит» с 54 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует «Динамо» (56), которое в последнем туре сыграет в гостях с идущим третьим «Краснодаром» (53).
    • Петербуржцы выиграют чемпионский титул в случае победы над ростовчанами и гостевого поражения москвичей.
    • Игры пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии (1)
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    andr45
    1716547998
    Я не то что верю, я УВЕРЕН, в очередном чемпионстве Clube de futebol «Zenitе» Ведь главным решалой матча 30‑го тура МИР РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» назначен Сергей Карасев. Страховать на VAR будет Павел Кукуян. В свою очередь судьбу матча «Zenitе» – «Ростов» будет решать Мешков, которому отменять голы, как два пальца об асфальт)
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