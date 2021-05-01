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  • Влашич получил травму в матче с «Уфой» и заплакал. Он может пропустить Евро-2020

Влашич получил травму в матче с «Уфой» и заплакал. Он может пропустить Евро-2020

1 мая 2021, 19:42
24

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был заменен на 46-й минуте матча 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) из-за травмы. Будучи на скамейке, хорват заплакал.

«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьeзная», – сказал в интервью телеканалу «Матч Премьер» главный тренер ЦСКА Ивица Олич.

  • Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский не исключил, что Влашич пропустит Евро-2020.
  • В текущем сезоне Влашич в 33 матчах за ЦСКА забил 12 голов и отдал 6 результативных пасов.
  • ЦСКА идет в РПЛ вне зоны еврокубков.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (24)
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vladik12
1619887393
Применительно к ЦСКА понимаешь, что беда не приходит одна. Сгорел сарай - гори и хата.
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filosof sparty
1619887515
Надеюсь обойдётся
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RUSARM
1619887818
Даа,это уже рок какой то!! Сходите в церковь что ли!!!!
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vladik12
1619888028
Какая скотобаза прокляла ЦСКА?
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rash1959
1619889486
Однозначно надо редактировать название, например "ЦСК". Звучит также, зато все беды остануться за бортом. А серьёзно, жаль игрока, на ЕВРО не затеряется, лишним не будет. Здоровья.
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ySS
1619891356
Жаль парня, здоровья!
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BRO_football
1619892013
Да уж, с каждым туром дела в ЦСКА всё хуже и хуже. Поскорее бы закончился этот чемпионат.
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PAREVG.
1619893589
Здоровья игроку!!!!!!!!!!!!!!!!! Один из лучших легионеров в РПЛ
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Вомбат
1619896063
Самое плохое, что могло случиться в этом туре. Лишь бы не кресты. Такие, как Влашич, нужны в РПЛ, как воздух. А ЦСКА без него -- вообще голимый середняк.
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Томик
1619906268
А я вот ещё и матч "Краснодар" - "Сочи" смотрел сегодня. Хочется пожелать Сафонову здоровья, но ПОЖАЛУЙСТА, не надо его тащить на Евро.
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