Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Влашич получил травму в матче с «Уфой» и заплакал. Он может пропустить Евро-2020

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был заменен на 46-й минуте матча 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) из-за травмы. Будучи на скамейке, хорват заплакал.

    «У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьeзная», – сказал в интервью телеканалу «Матч Премьер» главный тренер ЦСКА Ивица Олич.

    • Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский не исключил, что Влашич пропустит Евро-2020.
    • В текущем сезоне Влашич в 33 матчах за ЦСКА забил 12 голов и отдал 6 результативных пасов.
    • ЦСКА идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8285

      Вомбат 34 минуты назад

      Самое плохое, что могло случиться в этом туре. Лишь бы не кресты. Такие, как Влашич, нужны в РПЛ, как воздух. А ЦСКА без него -- вообще голимый середняк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2627

      PAREVG. 1 час назад

      Здоровья игроку!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Один из лучших легионеров в РПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9605

      BRO_football 1 час назад

      Да уж, с каждым туром дела в ЦСКА всё хуже и хуже. Поскорее бы закончился этот чемпионат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2183

      ySS 1 час назад

      Жаль парня, здоровья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3628

      rash1959 2 часа назад

      Однозначно надо редактировать название, например "ЦСК". Звучит также, зато все беды остануться за бортом.
      А серьёзно, жаль игрока, на ЕВРО не затеряется, лишним не будет. Здоровья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12118

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Шансы пролететь мимо евро кубков у ЦСКА возрастают с каждым туром (

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2469

      CSKA57 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Нет у них уже никаких шансов! Теоретически - да, практически - нет. Сомневаюсь, что с такой игрой можно надеяться на победу в двух оставшихся матчах.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Zloikaksobaka > CSKA57 2 часа назад

      Даже если выиграют последние игры то шансов нет,Рубин оторвался и календарь у него просто халявный на остаток.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5060

      Cleaner > Persona_non_Grata 49 минут назад

      а что ЦСКА делать в Еврокубках, если он Уфу обыграть не может?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5631

      vladik12 2 часа назад

      Какая скотобаза прокляла ЦСКА?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3456

      Из Твери Леха > vladik12 2 часа назад

      футбольный бог за кабинетные делишки.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5631

      vladik12 > Из Твери Леха 2 часа назад

      Базаришь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      RUSARM 2 часа назад

      Даа,это уже рок какой то!! Сходите в церковь что ли!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2627

      PAREVG. > RUSARM 1 час назад

      Всей командой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4750

      filosof sparty 2 часа назад

      Надеюсь обойдётся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5631

      vladik12 2 часа назад

      Применительно к ЦСКА понимаешь, что беда не приходит одна.
      Сгорел сарай - гори и хата.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85150
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru