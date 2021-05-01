Влашич получил травму в матче с «Уфой» и заплакал. Он может пропустить Евро-2020

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был заменен на 46-й минуте матча 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) из-за травмы. Будучи на скамейке, хорват заплакал.

«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьeзная», – сказал в интервью телеканалу «Матч Премьер» главный тренер ЦСКА Ивица Олич.

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский не исключил, что Влашич пропустит Евро-2020.

не исключил, что Влашич пропустит Евро-2020. В текущем сезоне Влашич в 33 матчах за ЦСКА забил 12 голов и отдал 6 результативных пасов.

ЦСКА идет в РПЛ вне зоны еврокубков.