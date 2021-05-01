Влашич получил травму в матче с «Уфой» и заплакал. Он может пропустить Евро-2020

Самое плохое, что могло случиться в этом туре. Лишь бы не кресты. Такие, как Влашич, нужны в РПЛ, как воздух. А ЦСКА без него -- вообще голимый середняк.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был заменен на 46-й минуте матча 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) из-за травмы. Будучи на скамейке, хорват заплакал.
«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьeзная», – сказал в интервью телеканалу «Матч Премьер» главный тренер ЦСКА Ивица Олич.
- Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский не исключил, что Влашич пропустит Евро-2020.
- В текущем сезоне Влашич в 33 матчах за ЦСКА забил 12 голов и отдал 6 результативных пасов.
- ЦСКА идет в РПЛ вне зоны еврокубков.
Влашич попросил замену из-за травмы и не сдержал слез. Возможно, повреждение серьезноеИзвестно лишь то, что хорват повредил коленоЗдоровья, Никола pic.twitter.com/09P0V5zYUn— Матч ТВ (@MatchTV) May 1, 2021