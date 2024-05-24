Черчесов посетил тренировку «Пари НН» и выступил с мотивирующей речью

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке «Пари НН» и сказал перед командой мотивирующую речь, сообщил журналист Иван Карпов. Нижегородский клуб сыграет в 30-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» в гостях.

Сообщается, что Черчесов прилетел в Нижний Новогород на конференцию Цифровая индустрия промышленной России по приглашению Минспорта. Там он встретится с губернатором области – Глебом Никитиным.

«Приехал на ЦИПР! Раз здесь, заехал на тренировку!» – рассказал Черчесов.