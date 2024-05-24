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    • Черчесов посетил тренировку «Пари НН» и выступил с мотивирующей речью

    Черчесов посетил тренировку «Пари НН» и выступил с мотивирующей речью

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке «Пари НН» и сказал перед командой мотивирующую речь, сообщил журналист Иван Карпов. Нижегородский клуб сыграет в 30-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» в гостях.

    Сообщается, что Черчесов прилетел в Нижний Новогород на конференцию Цифровая индустрия промышленной России по приглашению Минспорта. Там он встретится с губернатором области – Глебом Никитиным.

    «Приехал на ЦИПР! Раз здесь, заехал на тренировку!» – рассказал Черчесов.

    • «Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 29 очками. Команда имеет одинаковое число очков с «Факелом», уступает 1 балл «Уралу» и «Оренбургу» и опережает на 3 очка «Балтику».
    • Матчи 30-го тура пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа // Карпов»

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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1716550957
    ...ну,и?...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716551168
    Никому Стасик, как тренер, не нужен, ездит, глаза людям мозолит, в надежде что кто-то на него клюнет.
    Ответить
    Freyd
    1716552011
    Главным в НН хочет стать?
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