Черчесов посетил тренировку «Пари НН» и выступил с мотивирующей речью

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке «Пари НН» и сказал перед командой мотивирующую речь, сообщил журналист Иван Карпов. Нижегородский клуб сыграет в 30-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» в гостях.
Сообщается, что Черчесов прилетел в Нижний Новогород на конференцию Цифровая индустрия промышленной России по приглашению Минспорта. Там он встретится с губернатором области – Глебом Никитиным.
«Приехал на ЦИПР! Раз здесь, заехал на тренировку!» – рассказал Черчесов.
- «Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 29 очками. Команда имеет одинаковое число очков с «Факелом», уступает 1 балл «Уралу» и «Оренбургу» и опережает на 3 очка «Балтику».
- Матчи 30-го тура пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.