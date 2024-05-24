РФС заключил контракт с новым партнером сборной России на 1,2 миллиарда рублей

РФС выбрал нового беттингового партнера для сборных России. По итогам аукциона им стала компания BetBoom.

Соглашение с ней рассчитано на 3 года и начнет действовать с 1 октября 2024 года. Реализованный пакет распространяется на мужскую национальную команду, молодежную и женскую сборную России, Молодежную футбольную лигу, а также на партнерство с «Бизнес-клубом РФС».

Стоимость контракта составит 1,2 миллиарда рублей и будет учитывать бюджет на активацию партнерства и продвижения продуктов РФС.