РФС заключил контракт с новым партнером сборной России на 1,2 миллиарда рублей

РФС выбрал нового беттингового партнера для сборных России. По итогам аукциона им стала компания BetBoom.
Соглашение с ней рассчитано на 3 года и начнет действовать с 1 октября 2024 года. Реализованный пакет распространяется на мужскую национальную команду, молодежную и женскую сборную России, Молодежную футбольную лигу, а также на партнерство с «Бизнес-клубом РФС».
Стоимость контракта составит 1,2 миллиарда рублей и будет учитывать бюджет на активацию партнерства и продвижения продуктов РФС.
- С 2017 года партнером сборной России являлся другой букмекер – «Фонбет». Он подписал новый контракт с РФС в 2022 году, однако сборная России в нем упоминалась как одна из опций контракта, но не центральная.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.