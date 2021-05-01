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  • РПЛ. Заболотный принес «Сочи» гостевую победу над «Краснодаром»

РПЛ. Заболотный принес «Сочи» гостевую победу над «Краснодаром»

1 мая 2021, 20:57
49

«Сочи» вырвал победу над «Краснодаром». Решающий мяч забил форвард сборной России Антон Заболотный.

Сочинцы только ввиду дополнительных показателей не идут в зоне еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Краснодар – Сочи – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 6 (с пенальти); 1:1 – Стоцкий, 59; 1:2 – А. Заболотный, 86; 1:3 – Нобоа, 90+4.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Сулейманов, 89), Мартынович, Ионов (Уткин, 78), Стоцкий (Смольников, 78), Классон (Вандерсон, 67), Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг (Ари, 89).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика (Набиуллин, 90), Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный (Барсов, 90), Руденко (Жоаозиньо, 65 (Дуганджич, 84)).

Предупреждения: Стоцкий, 5; Кабелла, 49 – Пруцев, 14; Терехов, 61; Юсупов, 81.

Удаления: Кабелла, 79 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи
Комментарии (49)
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slavа0508
1619892156
Краснодар и ЦСКА сильно сдали , и походу у тех и других системный кризис не так легко будет его преодолеть,,,
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portero
1619892329
Быки как всегда провалили концовку игры, Гончаренко предстоит много работы... Надеюсь что пару матчей он потренеруется, а моедующий сезон будет уверенный у Краснодара и завершим его в тройке ....
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portero
1619892427
Сочи с победой!!! Удачи и хочу увидеть вас в ЕК на следующий сезон...
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GoLenaStop
1619892646
А, во втором тайме весы фортуны качнулись в сторону Краснодара, но.. А, считаю, что рефери испортил игру второй желтой. Бог ему - судья! а Краснодару - побольше желания выиграть. И удачи в следующем сезоне!
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Январь 59
1619892844
Этот состав быков уже не исправить. Абсолютно бесполезные Вильена, Кабелла, Берг. В первом тайме я вообще ни разу не услышал от комментаторов фамилию Классон. Вышедший Вандерсон ничем не помог. В игре Краснодара не видно никакого просвета. Бесконечное владение мячом и неточная распасовка в завершении атаки. Грустное зрелище. Мартынович проиграл верховую борьбу Заболотному и гол. Очередная ошибка Кайо и как результат ещё в концовочке третий гол. Очень грустно.
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Ziklop
1619893587
Антоха все силы на сальто потратил и не смог играть после гола.
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житель СПб
1619894202
Сочи заслуженно победило и вошло в реальную пятерку претендентов на кубки. Федотов молодец, нкастроил и построил команду. Отлично играли Нобоа и Заболотный, да и вся команда им старалась соответствовать.
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zigbert
1619897051
Ничья была бы наиболее справедливым результатом матча. Если в атаке у Краснодара все более менее нормально то с обороной имеется проблема. У победителей отметил бы А.Заболотного, Нобоа, Терехова.
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Nevsky_RU
1619899006
Antonio Ze Bolotny сделал результат))
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knikos
1619901258
Два матча посмотрел сегодня , Рубин и Сочи . Так и не могу окончательно определиться , кто на сегодня лучший тренер России , Слуцкий или Федотов . Сочи - с классной победой ! Молодцы ! Зе в Сочи и в Зените - два абсолютно разных игрока . Нобоа - монстр !
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