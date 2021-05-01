РПЛ. Заболотный принес «Сочи» гостевую победу над «Краснодаром»

«Сочи» вырвал победу над «Краснодаром». Решающий мяч забил форвард сборной России Антон Заболотный.

Сочинцы только ввиду дополнительных показателей не идут в зоне еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Краснодар – Сочи – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 6 (с пенальти); 1:1 – Стоцкий, 59; 1:2 – А. Заболотный, 86; 1:3 – Нобоа, 90+4.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Сулейманов, 89), Мартынович, Ионов (Уткин, 78), Стоцкий (Смольников, 78), Классон (Вандерсон, 67), Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг (Ари, 89).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика (Набиуллин, 90), Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный (Барсов, 90), Руденко (Жоаозиньо, 65 (Дуганджич, 84)).

Предупреждения: Стоцкий, 5; Кабелла, 49 – Пруцев, 14; Терехов, 61; Юсупов, 81.

Удаления: Кабелла, 79 (вторая ж.к.) – нет.

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