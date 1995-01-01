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    РПЛ. Заболотный принес «Сочи» гостевую победу над «Краснодаром»

    «Сочи» вырвал победу над «Краснодаром». Решающий мяч забил форвард сборной России Антон Заболотный.

    Сочинцы только ввиду дополнительных показателей не идут в зоне еврокубков.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Краснодар – Сочи – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 6 (с пенальти); 1:1 – Стоцкий, 59; 1:2 – А. Заболотный, 86; 1:3 – Нобоа, 90+4.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский (Сулейманов, 89), Мартынович, Ионов (Уткин, 78), Стоцкий (Смольников, 78), Классон (Вандерсон, 67), Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг (Ари, 89).

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика (Набиуллин, 90), Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный (Барсов, 90), Руденко (Жоаозиньо, 65 (Дуганджич, 84)).

    Предупреждения: Стоцкий, 5; Кабелла, 49 – Пруцев, 14; Терехов, 61; Юсупов, 81.

    Удаления: Кабелла, 79 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии39
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      Рейтинг: +6720

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Ну что сказать ...Всё закономерно..Гончаренко слабый тренер , Федотов сильный.Как то , так .

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      Рейтинг: +85154

      zigbert 18 минут назад

      Ничья была бы наиболее справедливым результатом матча. Если в атаке у Краснодара все более менее нормально то с обороной имеется проблема. У победителей отметил бы А.Заболотного, Нобоа, Терехова.

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      Рейтинг: +13396

      JTherry > zigbert 3 минуты назад

      Краснодар играл осмысленнее, чем с Мусаевым... но с физикой у игроков - беда, не помогает интенсивная картофельная терапия))

      0
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      Рейтинг: +8285

      Вомбат 40 минут назад

      Краснодар раньше так успешно очки не раздаривал. Вы разве не заметили: при Мусаеве они вообще не играли, при Ганчаренко стали играть 70 минут. Потом как у механических игрушек у команды кончается завод. Краснодар растренирован, и за это большое спасибо предыдущему руководству. Привозы Сафонова к концу игры из той же оперы. Ну а Сочи сыграл на своем уровне. Он у этой команды такой же, как у Рубина или Ростова, но у них явно амбиций больше. У меня это качество вызывает симпатию. Никогда не думал, что смогу болеть за Сочи, но я к этому близок. Хотя сегодня по традиции переживал за быков.

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      Рейтинг: +226

      Константинн 50 минут назад

      оБЫЧная концовка турнира для краснодара - дарить очки кому нужнее... Каждый год так, стыдно, позор таким командам!

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      Рейтинг: +7057

      житель СПб 1 час назад

      А вообще - лучшими сегодня были вратари обеих команд, хотя Сафонов подпортил впечатление о себе последним голом с угла...

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      Рейтинг: +892

      Вальдемар IV > житель СПб 52 минуты назад

      ну хоть не пять

      1
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      Рейтинг: +4483

      sochi-2013 > 6 минут назад

      Гол по другому как курьезным не назовешь. нога оказалась чуть впереди рук, мяч нырнул, попал в носок и отрикошетил.
      Я так увидел.

      0
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      Рейтинг: +7057

      житель СПб 1 час назад

      Сочи заслуженно победило и вошло в реальную пятерку претендентов на кубки. Федотов молодец, нкастроил и построил команду. Отлично играли Нобоа и Заболотный, да и вся команда им старалась соответствовать.

      8
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      Рейтинг: +2183

      ySS 1 час назад

      Сиденков - молодец, чётко убрал Кабеллу

      2
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      Рейтинг: +892

      Вальдемар IV > ySS 51 минуту назад

      кабелла уже не хочет в россии играть, берешь игроков под лч, а когда не в ней, сами не хотят ее приносить команде

      1
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      Рейтинг: +1266

      Ziklop 1 час назад

      Антоха все силы на сальто потратил и не смог играть после гола.

      4
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      Рейтинг: +13396

      JTherry 1 час назад

      Нобоа забил классный гол, хоть это явный "косяк" Сафонова, который всю игру провел в общем неплохо... Ганчаренко, впрягайся!

      4
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      Рейтинг: +47017

      portero > JTherry 1 час назад

      Да Матвея косячок, но Набоа молодец, надо бить , а там и отскок может быть и добивание ...

      1
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      Рейтинг: +2765

      Кузьмич на трибуне > JTherry 1 час назад

      Сначала лоханулся Кайо, его Нобоа обокрал и Сафонов пропустил не самый сложный мяч и не самый сильный удар.

      1
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      Рейтинг: +13396

      JTherry > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      угол для удара был настолько острым, что "косяк" Сафонова при приеме мяча стал только более чувствительным, а ведь до этого много вытащил... а кто до того "лоханулся" уже не столь важно, такие мячи на "совести" вратаря...

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      Рейтинг: +7057

      житель СПб > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Кайо в своей манере лоханулся неоднократно...

      1
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      Рейтинг: +1533

      Январь 59 1 час назад

      Этот состав быков уже не исправить. Абсолютно бесполезные Вильена, Кабелла, Берг. В первом тайме я вообще ни разу не услышал от комментаторов фамилию Классон. Вышедший Вандерсон ничем не помог. В игре Краснодара не видно никакого просвета. Бесконечное владение мячом и неточная распасовка в завершении атаки. Грустное зрелище. Мартынович проиграл верховую борьбу Заболотному и гол. Очередная ошибка Кайо и как результат ещё в концовочке третий гол. Очень грустно.

      4
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      Рейтинг: +892

      Вальдемар IV > Январь 59 1 час назад

      да хорош, хашиг и так разрешал проиграть все игры, но уже 2 победы и ничья есть

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