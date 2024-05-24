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    У Зидана появились еще две внучки

    У 29-летнего Энцо Зидана, старшего сына экс-футболиста «Реала» и «Ювентуса» Зинедина Зидана, родилась двойня – девочки Джулия и Кайя.

    Энцо Зидан, последним клубом которого была «Фуэнлабрада» из 3-го испанского дивизиона, и его спутница Карен Гонсалвеш сообщили об этом в социальных сетях.

    • В 2022 году Зидан стал дедом в первый раз – в 49 лет. Тогда у Энцо и Карен родилась девочка, которую родители назвали Сиа.
    • Напомним, у Зинедина есть еще три сына, кроме Энцо, – Люка Зидан (1998 года рождения), Тео (2002) и Элиас (2005).

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    Источник: MSN

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