У Зидана появились еще две внучки

У 29-летнего Энцо Зидана, старшего сына экс-футболиста «Реала» и «Ювентуса» Зинедина Зидана, родилась двойня – девочки Джулия и Кайя.
Энцо Зидан, последним клубом которого была «Фуэнлабрада» из 3-го испанского дивизиона, и его спутница Карен Гонсалвеш сообщили об этом в социальных сетях.
- В 2022 году Зидан стал дедом в первый раз – в 49 лет. Тогда у Энцо и Карен родилась девочка, которую родители назвали Сиа.
- Напомним, у Зинедина есть еще три сына, кроме Энцо, – Люка Зидан (1998 года рождения), Тео (2002) и Элиас (2005).