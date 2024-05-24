У Зидана появились еще две внучки

У 29-летнего Энцо Зидана, старшего сына экс-футболиста «Реала» и «Ювентуса» Зинедина Зидана, родилась двойня – девочки Джулия и Кайя.

Энцо Зидан, последним клубом которого была «Фуэнлабрада» из 3-го испанского дивизиона, и его спутница Карен Гонсалвеш сообщили об этом в социальных сетях.