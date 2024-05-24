Широков: «Велика вероятность, что «Краснодар» и «Динамо» подарят чемпионство «Зениту»

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков высказался о ключевом матче 30-го тура РПЛ между краснодарцами и «Динамо».

Если «Динамо» не проиграет, то станет чемпионом.

Если «Краснодар» победит, а «Зенит» потеряет очки против «Ростова», то краснодарцы станут чемпионами.

В случае победы «Краснодара» и победы «Зенита» над «Ростовом» чемпионом станут петербуржцы.

«Шансы равны, даже несмотря на то что «Краснодар» играет дома. Велика вероятность, что команды подарят чемпионство «Зениту». Хотя ещe вопрос, выиграет ли сам «Зенит». В последний год прогнозировать в нашем чемпионате – неблагодарное дело.

Нестабильные очень команды у нас – сегодня они играют так, а завтра по-другому. Наверное, в последних трeх-четырeх матчах у «Динамо» присутствует чемпионский фарт: команда на последних минутах забивает, отыгрывается. Но этот фарт может спокойно покинуть «Динамо». Настолько этот сезон непредсказуем», – сказал Широков.