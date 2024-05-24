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    • Широков: «Велика вероятность, что «Краснодар» и «Динамо» подарят чемпионство «Зениту»

    Широков: «Велика вероятность, что «Краснодар» и «Динамо» подарят чемпионство «Зениту»

    Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков высказался о ключевом матче 30-го тура РПЛ между краснодарцами и «Динамо».

    • Если «Динамо» не проиграет, то станет чемпионом.
    • Если «Краснодар» победит, а «Зенит» потеряет очки против «Ростова», то краснодарцы станут чемпионами.
    • В случае победы «Краснодара» и победы «Зенита» над «Ростовом» чемпионом станут петербуржцы.

    «Шансы равны, даже несмотря на то что «Краснодар» играет дома. Велика вероятность, что команды подарят чемпионство «Зениту». Хотя ещe вопрос, выиграет ли сам «Зенит». В последний год прогнозировать в нашем чемпионате – неблагодарное дело.

    Нестабильные очень команды у нас – сегодня они играют так, а завтра по-другому. Наверное, в последних трeх-четырeх матчах у «Динамо» присутствует чемпионский фарт: команда на последних минутах забивает, отыгрывается. Но этот фарт может спокойно покинуть «Динамо». Настолько этот сезон непредсказуем», – сказал Широков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:01
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    Комментарии (30)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1716559215
    Широков осторожен и прав
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    алдан2014
    1716559253
    Рома родил нечто новое... ждём последний тур смотрим,что гадать то
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    Suvorov71
    1716559306
    Вот так всю спортивную жизнь у помойных, то покупают, а то им дарят
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    JTherry
    1716559637
    шансы до игры всегда 50/50, можно ставить на "зеро-днище", хоть это само по себе абсурд: динама - чемпион..!)) но у них задача самая простая - не проиграть, то есть достаточно ничьей, вполне выполнима даже с исполнителями вроде Смолова и Шунина в воротах...)
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    Красногвардейчик
    1716559906
    Ростов будет стараться для Зенита это точно.....а вот Краснодару не легко придётся)
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    R_a_i_n
    1716560910
    Велика вероятность, что чемпион уже известен в узком кругу, а нам покажут типа драматичную развязку в последнем туре.
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    VVM1964
    1716561654
    «Велика вероятность, что «Краснодар» и «Динамо» подарят чемпионство «Зениту» - это будет ОЧЕНЬ ДОРОГО стоить Миллеру&co. а Газпром - убыточная компания и денежек нема, ну разве что дотации от государства !!! )))
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    Ловкий Бубен
    1716563418
    Если следовать этой логике то велика вероятность что Зенит уже подарил чемпионство Краснодару или Спартаку
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1716563914
    Господа успокойтесь, всё уже решено,как говорил В.В.Жириновский: это РОССИЯ!
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    ц
    1716565079
    Зачем подарят, продадут...
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