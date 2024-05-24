Канчельскис сравнил уровень Премьер-лиг России и Кыргызстана

Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис сказал, что уровень чемпионата Кыргызстана не такой высокий, как в РПЛ.

«Сравнивать нужно всегда в конце сезона. Конечно, уровень не такой, как в России, слабее, но играть умеют. Все хотят, все навязывают борьбу. Мы на третьем месте, еще два круга впереди. Посмотрим, что будет дальше.

У нас в основном легионеры – это игроки из постсоветского пространства, белорусы, русские, украинцы, представители Узбекистана. Все понимают русский язык, общаемся на нем, все хорошо.

В принципе, когда работаешь, уже привыкаешь ко всему. Режим одинаковый, только часовой пояс другой, азиатские федерации и конфедерации с международными турнирами. А так, ничего такого нет, проводим тренировки, разбираем видео, показываем, рассказываем.

Много информации, но все зависит от желания и самоотдачи футболистов, мы нацелены на то, чтобы они прогрессировали, смогли попробовать себя в других чемпионатах», – сказал Канчельскис.