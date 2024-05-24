Агент Тюкавина рассказал о проблеме игрока с переходом в европейские клубы

Агент Алексей Сафонов рассказал, что у нападающего «Динамо» Константина Тюкавина есть предложения от европейских клубов.

– Можете сказать, идут ли какие-либо продвижения по переходу Тюкавина в Европу?

– Какие-то движения постоянно идут, но все это сложно. Проблема не в том, что нет предложений, есть проблемы с рабочей визой и по другим моментам.