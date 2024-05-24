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    • Агент Тюкавина рассказал о проблеме игрока с переходом в европейские клубы

    Агент Тюкавина рассказал о проблеме игрока с переходом в европейские клубы

    Агент Алексей Сафонов рассказал, что у нападающего «Динамо» Константина Тюкавина есть предложения от европейских клубов.

    – Можете сказать, идут ли какие-либо продвижения по переходу Тюкавина в Европу?

    – Какие-то движения постоянно идут, но все это сложно. Проблема не в том, что нет предложений, есть проблемы с рабочей визой и по другим моментам.

    • В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провел за клуб 37 матчей, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:42
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1716555144
    ...что означает - "переход в Европу"?... Как вопрос сформулировал, такой ответ и получил. И, спрашивается, нахера нам такая информация "ниочем"?...
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