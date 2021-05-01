Sport.es: Неймар – приоритетная цель «Барселоны» на лето

«Барселона» снова хочет вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара, пишет Sport.es со ссылкой на RAC1.

По информации источника, каталонский клуб сделал возвращение 29-летнего футболиста своим приоритетом на летнее трансферное окно.

Парижане в очередной раз дали понять, что форвард не продается, однако «Барса» намерена продолжать переговоры.