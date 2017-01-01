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    Sport.es: Неймар – приоритетная цель «Барселоны» на лето

    «Барселона» снова хочет вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара, пишет Sport.es со ссылкой на RAC1.

    По информации источника, каталонский клуб сделал возвращение 29-летнего футболиста своим приоритетом на летнее трансферное окно.

    Парижане в очередной раз дали понять, что форвард не продается, однако «Барса» намерена продолжать переговоры.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.
    • До этого он четыре сезона провел в «Барселоне».
    • Контракт бразильца с французским клубом истекает в июне 2022 года, однако стороны уже договорились о его продлении до 2026 года.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +46981

      portero 35 минут назад

      И нафига это чудо... он шоумен, а не футболист...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1725

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Утятина...

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