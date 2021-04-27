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  • Неймар – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Все почти решено. Я счастлив играть за этот клуб»

Неймар – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Все почти решено. Я счастлив играть за этот клуб»

27 апреля 2021, 20:48
6

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что продлит контракт с французским клубом

«Мы ведем переговоры с «ПСЖ». Нет никакой спешки, все почти решено.

Я спокоен, потому что по-настоящему счастлив играть за этот клуб», – сказал Неймар.

  • По информации журналиста Николы Скиры, Неймар продлит контракт до 2026 года с возможностью продления на еще один год.
  • Бразилец будет получать по новому контракту 30 миллионов евро в год.
  • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (6)
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BlackMurderDeco
1619553091
Да ты за деньги мать родную продашь, а позже и очко
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Maxi_7
1619595584
Конечно, как увидел какие проблемы в Барсе сразу переобулся паренек...) ничего, сейчас скоро Донателло уйдет в Реал, посмотрим как он запоет когда один останется...
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portero
1619604537
Неймару просто больше уже никто не предложит, а остальное ему и не важно.... он понял счастье в циферках указанных в контракте.
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zigbert
1619616542
Ну вот и хорошо, когда складывается все удачно.
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Masteralex
1619938651
жаль, без него ПСЖ выглядел лучше в ЛЧ
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