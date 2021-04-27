Неймар – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Все почти решено. Я счастлив играть за этот клуб»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что продлит контракт с французским клубом

«Мы ведем переговоры с «ПСЖ». Нет никакой спешки, все почти решено.

Я спокоен, потому что по-настоящему счастлив играть за этот клуб», – сказал Неймар.