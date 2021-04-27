Неймар – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Все почти решено. Я счастлив играть за этот клуб»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что продлит контракт с французским клубом
«Мы ведем переговоры с «ПСЖ». Нет никакой спешки, все почти решено.
Я спокоен, потому что по-настоящему счастлив играть за этот клуб», – сказал Неймар.
- По информации журналиста Николы Скиры, Неймар продлит контракт до 2026 года с возможностью продления на еще один год.
- Бразилец будет получать по новому контракту 30 миллионов евро в год.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.
Источник: Get French Football News