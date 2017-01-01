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    Неймар – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Все почти решено. Я счастлив играть за этот клуб»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что продлит контракт с французским клубом

    «Мы ведем переговоры с «ПСЖ». Нет никакой спешки, все почти решено.

    Я спокоен, потому что по-настоящему счастлив играть за этот клуб», – сказал Неймар.

    • По информации журналиста Николы Скиры, Неймар продлит контракт до 2026 года с возможностью продления на еще один год.
    • Бразилец будет получать по новому контракту 30 миллионов евро в год.
    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Get French Football News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +209

      BlackMurderDeco 13 минут назад

      Да ты за деньги мать родную продашь, а позже и очко

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