Журналист Скира: «Неймар по новому контракту будет зарабатывать 30 миллионов в год»

Нападающий «ПСЖ» Неймар продлит контракт с клубом. О подписании вскоре объявят официально.
«Сделка готова и подтверждена! Неймар продлит контракт до 2026 года с возможностью продления на еще один год. Зарплата – 30 миллионов евро в год. Официальное объявление – в ближайшие дни», – написал инсайдер Николо Скира.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.
- Бразилец в текущем сезоне Лиги 1 провел 13 матчей, забил 6 голов, сделал 4 результативных паса.
- «ПСЖ» 2-й год подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.