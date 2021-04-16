Журналист Скира: «Неймар по новому контракту будет зарабатывать 30 миллионов в год»

Нападающий «ПСЖ» Неймар продлит контракт с клубом. О подписании вскоре объявят официально.

«Сделка готова и подтверждена! Неймар продлит контракт до 2026 года с возможностью продления на еще один год. Зарплата – 30 миллионов евро в год. Официальное объявление – в ближайшие дни», – написал инсайдер Николо Скира.