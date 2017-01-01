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    Журналист Скира: «Неймар по новому контракту будет зарабатывать 30 миллионов в год»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар продлит контракт с клубом. О подписании вскоре объявят официально.

    «Сделка готова и подтверждена! Неймар продлит контракт до 2026 года с возможностью продления на еще один год. Зарплата – 30 миллионов евро в год. Официальное объявление – в ближайшие дни», – написал инсайдер Николо Скира.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.
    • Бразилец в текущем сезоне Лиги 1 провел 13 матчей, забил 6 голов, сделал 4 результативных паса.
    • «ПСЖ» 2-й год подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3097

      Fusballer 1 час назад

      Я фигею! За то, что просто что мячик пинают. Эх...

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      Рейтинг: +10674

      DeStar > Fusballer 44 минуты назад

      так он еще мячик пинал всего в 13 матчах лиги из 32))
      это как работать 2 дня в неделю)))

      0
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