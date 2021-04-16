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  • Журналист Скира: «Неймар по новому контракту будет зарабатывать 30 миллионов в год»

Журналист Скира: «Неймар по новому контракту будет зарабатывать 30 миллионов в год»

16 апреля 2021, 19:49
2

Нападающий «ПСЖ» Неймар продлит контракт с клубом. О подписании вскоре объявят официально.

«Сделка готова и подтверждена! Неймар продлит контракт до 2026 года с возможностью продления на еще один год. Зарплата – 30 миллионов евро в год. Официальное объявление – в ближайшие дни», – написал инсайдер Николо Скира.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.
  • Бразилец в текущем сезоне Лиги 1 провел 13 матчей, забил 6 голов, сделал 4 результативных паса.
  • «ПСЖ» 2-й год подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Франция. Лига 1 Бразилия. Серия А ПСЖ Неймар
Комментарии (2)
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Fusballer
1618592084
Я фигею! За то, что просто что мячик пинают. Эх...
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