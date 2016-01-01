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    Дивеев – о травмах в ЦСКА: «У каждого клуба бывают черные полосы – взять даже «Ливерпуль»

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о ситуации с травмами в команде.

    – У нас сейчас, к сожалению, череда травм. Перечислять фамилии смысла нет – все их знают, но этих имен действительно немало. Как справляться в такой ситуации?

    – Нужно пройти через это. У каждого клуба бывают черные полосы – взять даже «Ливерпуль», потерявший в одно время ван Дейка и других защитников.

    В моей линии ситуация действительно непростая: сломались Мага с Марио, нет Вадика Карпова, давно травмированы Набабкин и Бруно Фукс. В центре играем вдвоем с Витей Васиным, но понимаем: мы должны дать максимум и в этих условиях.

    – Ты много раз доказывал, что на поле – поистине человек бесстрашный. Но замен на твою позицию именно сейчас почти нет. Может, нужно иной раз сыграть более осмотрительно, поберечься?

    – Да куда уже беречься, до конца сезона всего три игры (улыбается). Надо всегда биться до конца. Если пересмотреть кубковую игру с «Локомотивом», можно увидеть, как они бросались под каждый мяч. И ничего, все живы-здоровы.

    • ЦСКА идет на 6-м месте в РПЛ, набрав 46 очков в 27 турах.
    • 21-летний Дивеев в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 29 матчах.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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