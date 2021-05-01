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  • Захарян – о Роналду: «Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, можно сказать, наглость»

Захарян – о Роналду: «Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, можно сказать, наглость»

1 мая 2021, 12:44
2

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Вашим кумиром в детстве был Криштиану Роналду, чем он вас так привлeк?

– Я как-то посмотрел матч с ним, и он меня сразу поразил своей игрой, финтами, скоростью. До сих пор за ним слежу. Он мне нравится и как футболист, и как человек.

Это серьeзный профессионал, который тренируется каждый день. Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, можно сказать, наглость. Хотелось бы когда-нибудь сыграть против него.

– Роналду говорил, что для него ключевым моментом всегда является мотивация и достижение какой-то цели. Какую цель вы сейчас перед собой ставите?

– Главное – прибавлять во всех футбольных качествах и добиться успехов с «Динамо».

– В интернете можно найти вашу детскую фотографию в футболке Месси. Как так вышло?

– В детстве я на это особо внимания не обращал. Нам тогда форму не выдавали, и все играли в своей. Эту мне мама принесла, я в ней и вышел.

У меня много разных футболок было, не только с Месси.

Захарян: «Хотелось бы выиграть Премьер-лигу с «Динамо»

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Роналду Криштиану Захарян Арсен
Комментарии (2)
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Nerlinger
1619864451
Чрезвычайно наглый Гома
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житель СПб
1619876373
Да не наглость это! Это - каждодневный тяжелый труд, оттачивание мастерства. Профессионализм. То есть то, чего так не хватает российским футболистам.
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