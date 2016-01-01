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    Захарян – о Роналду: «Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, можно сказать, наглость»

    Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    – Вашим кумиром в детстве был Криштиану Роналду, чем он вас так привлeк?

    – Я как-то посмотрел матч с ним, и он меня сразу поразил своей игрой, финтами, скоростью. До сих пор за ним слежу. Он мне нравится и как футболист, и как человек.

    Это серьeзный профессионал, который тренируется каждый день. Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, можно сказать, наглость. Хотелось бы когда-нибудь сыграть против него.

    – Роналду говорил, что для него ключевым моментом всегда является мотивация и достижение какой-то цели. Какую цель вы сейчас перед собой ставите?

    – Главное – прибавлять во всех футбольных качествах и добиться успехов с «Динамо».

    – В интернете можно найти вашу детскую фотографию в футболке Месси. Как так вышло?

    – В детстве я на это особо внимания не обращал. Нам тогда форму не выдавали, и все играли в своей. Эту мне мама принесла, я в ней и вышел.

    У меня много разных футболок было, не только с Месси.

    Захарян: «Хотелось бы выиграть Премьер-лигу с «Динамо»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2422

      Nerlinger 2 часа назад

      Чрезвычайно наглый Гома

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