Кавани – самый возрастной футболист, сделавший 2+2 в еврокубковом матче

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани забил два гола и дважды ассистировал партнерам. Уругваец стал самым возрастным футболистом, которому удалось сделать 2+2 в одном еврокубковом матче.

Это достижение покорилось Кавани в 34 года и 74 дня. Он побил рекорд нападающего «Баварии» Роберта Левандовского (31 год, 353 дня) и форварда «Барселоны» Лионеля Месси (31 год, 262 дня).