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  • Кавани – самый возрастной футболист, сделавший 2+2 в еврокубковом матче

Кавани – самый возрастной футболист, сделавший 2+2 в еврокубковом матче

30 апреля 2021, 07:59
1

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани забил два гола и дважды ассистировал партнерам. Уругваец стал самым возрастным футболистом, которому удалось сделать 2+2 в одном еврокубковом матче.

Это достижение покорилось Кавани в 34 года и 74 дня. Он побил рекорд нападающего «Баварии» Роберта Левандовского (31 год, 353 дня) и форварда «Барселоны» Лионеля Месси (31 год, 262 дня).

  • «Манчестер Юнайтед» – первая с 1964 года команда, забившая 6 голов в полуфинале еврокубка.
  • Ответный матч «Рома» – «МЮ» состоится 6 мая в Риме.

Источник: твиттер Opta
Лига Европы Манчестер Юнайтед Кавани Эдинсон
Комментарии (1)
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zigbert
1619803640
А вот если убрать эти два гола и два ассиста? Вообще этот матч можно назвать именем Кавани.
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