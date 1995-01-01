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    Кавани – самый возрастной футболист, сделавший 2+2 в еврокубковом матче

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани забил два гола и дважды ассистировал партнерам. Уругваец стал самым возрастным футболистом, которому удалось сделать 2+2 в одном еврокубковом матче.

    Это достижение покорилось Кавани в 34 года и 74 дня. Он побил рекорд нападающего «Баварии» Роберта Левандовского (31 год, 353 дня) и форварда «Барселоны» Лионеля Месси (31 год, 262 дня).

    • «Манчестер Юнайтед» – первая с 1964 года команда, забившая 6 голов в полуфинале еврокубка.
    • Ответный матч «Рома» – «МЮ» состоится 6 мая в Риме.

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    Источник: твиттер Opta

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