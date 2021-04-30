Романцев: «Черчесов – тот тренер, что нужен сборной. Потому мне и не предлагают там работать»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о работе Станислава Черчесова в национальной команде.
– Олег Иванович, возглавили бы нынешнюю сборную России?
– Считаю, что для сборной Черчесов тот тренер, который ей сегодня нужен, – крепкий, уверенный в себе и в футболистах. Что Станислав и доказал на чемпионате мира.
Надеюсь, что на предстоящем Евро мы увидим такую же боевую, нацеленную только на победу команду с умеющим держать удар тренером. Наверное, потому мне никто сборную и не предлагает.
- Романцев возглавлял сборную с 1994-го по 1996-й, а также с 1998-го по 2002-й год.
- Черчесов тренирует национальную команду с августа 2016 года.
- На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: «Спорт-Экспресс»