Романцев: «Черчесов – тот тренер, что нужен сборной. Потому мне и не предлагают там работать»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о работе Станислава Черчесова в национальной команде.

– Олег Иванович, возглавили бы нынешнюю сборную России?

– Считаю, что для сборной Черчесов тот тренер, который ей сегодня нужен, – крепкий, уверенный в себе и в футболистах. Что Станислав и доказал на чемпионате мира.

Надеюсь, что на предстоящем Евро мы увидим такую же боевую, нацеленную только на победу команду с умеющим держать удар тренером. Наверное, потому мне никто сборную и не предлагает.