Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Романцев: «Черчесов – тот тренер, что нужен сборной. Потому мне и не предлагают там работать»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о работе Станислава Черчесова в национальной команде.

    – Олег Иванович, возглавили бы нынешнюю сборную России?

    – Считаю, что для сборной Черчесов тот тренер, который ей сегодня нужен, – крепкий, уверенный в себе и в футболистах. Что Станислав и доказал на чемпионате мира.

    Надеюсь, что на предстоящем Евро мы увидим такую же боевую, нацеленную только на победу команду с умеющим держать удар тренером. Наверное, потому мне никто сборную и не предлагает.

    • Романцев возглавлял сборную с 1994-го по 1996-й, а также с 1998-го по 2002-й год.
    • Черчесов тренирует национальную команду с августа 2016 года.
    • На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85084
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru