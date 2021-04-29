Метцельдера приговорили к условному тюремному сроку за распространение детской порнографии

Суд в Дюссельдорфе вынес приговор бывшему защитнику сборной Германии Кристофу Метцельдеру, пишет Deutsche Welle.
По информации источника, экс-футболисту дали условный тюремный срок за распространение детской порнографии. Его осудили на десять месяцев.
- Метцельдеру выдвинули обвинения в сентябре 2019 года.
- Следователи нашли 297 файлов с детской порнографией на его мобильном телефоне.
- Немец наиболее известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», «Реал» и «Шальке».
Источник: Deutsche Welle