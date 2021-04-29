Метцельдера приговорили к условному тюремному сроку за распространение детской порнографии

Суд в Дюссельдорфе вынес приговор бывшему защитнику сборной Германии Кристофу Метцельдеру, пишет Deutsche Welle.

По информации источника, экс-футболисту дали условный тюремный срок за распространение детской порнографии. Его осудили на десять месяцев.