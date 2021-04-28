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  • Фомин – о настрое на матчи: «Слушаю L’One и другой мотивационный рэп»

Фомин – о настрое на матчи: «Слушаю L’One и другой мотивационный рэп»

28 апреля 2021, 21:15
2

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как настраивается на матчи. Он слушает музыку.

– Ты спокойно бьешь пенальти. И во время игры не вспыльчив. Как ты настраиваешься на матчи?

– Музыку слушаю. Собрал себе отдельный плейлист – там L’One и другой мотивационный рэп.

Слушаю все подряд. Во время частых переездов одна музыка приедается, приходится искать что-то другое. Рэп сменяется группой «Кино» или американским роком: The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers. Еще есть треки Земфиры и Boulevard Depo.

– На какие концерты ходил?

– В Уфе – на Басту, и хорошо запомнил концерт, потому что в тот день меня вызвали в сборную. Классные впечатления: полный зал фонариков под «Сансару», кач под «Урбан». Сейчас сходил бы на «Сплин» и на Дрейка.

  • Фомин пополнил «Динамо» в прошлом году, покинув «Уфу».
  • Футболист вызывается в сборную России.
  • Фомин – воспитанник «Краснодара».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Фомин Даниил
Комментарии (2)
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sobaka120982
1619638367
Теперь этот не до судья в изгнании все время будет чушь пороть? И хайповать...
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ab15488
1619663595
Мотивационный рэп?!?! Как эти два слова встретились в одном предложении?
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