Фомин – о настрое на матчи: «Слушаю L’One и другой мотивационный рэп»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как настраивается на матчи. Он слушает музыку.

– Ты спокойно бьешь пенальти. И во время игры не вспыльчив. Как ты настраиваешься на матчи?

– Музыку слушаю. Собрал себе отдельный плейлист – там L’One и другой мотивационный рэп.

Слушаю все подряд. Во время частых переездов одна музыка приедается, приходится искать что-то другое. Рэп сменяется группой «Кино» или американским роком: The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers. Еще есть треки Земфиры и Boulevard Depo.

– На какие концерты ходил?

– В Уфе – на Басту, и хорошо запомнил концерт, потому что в тот день меня вызвали в сборную. Классные впечатления: полный зал фонариков под «Сансару», кач под «Урбан». Сейчас сходил бы на «Сплин» и на Дрейка.