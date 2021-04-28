Фомин – о настрое на матчи: «Слушаю L’One и другой мотивационный рэп»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как настраивается на матчи. Он слушает музыку.
– Ты спокойно бьешь пенальти. И во время игры не вспыльчив. Как ты настраиваешься на матчи?
– Музыку слушаю. Собрал себе отдельный плейлист – там L’One и другой мотивационный рэп.
Слушаю все подряд. Во время частых переездов одна музыка приедается, приходится искать что-то другое. Рэп сменяется группой «Кино» или американским роком: The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers. Еще есть треки Земфиры и Boulevard Depo.
– На какие концерты ходил?
– В Уфе – на Басту, и хорошо запомнил концерт, потому что в тот день меня вызвали в сборную. Классные впечатления: полный зал фонариков под «Сансару», кач под «Урбан». Сейчас сходил бы на «Сплин» и на Дрейка.
- Фомин пополнил «Динамо» в прошлом году, покинув «Уфу».
- Футболист вызывается в сборную России.
- Фомин – воспитанник «Краснодара».
Источник: «Чемпионат»