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  • Семак – об 11 победах «Локомотива» подряд: «Любая серия заканчивается. Постараемся стать чемпионами в воскресенье»

Семак – об 11 победах «Локомотива» подряд: «Любая серия заканчивается. Постараемся стать чемпионами в воскресенье»

28 апреля 2021, 17:32
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом». В случае победы петербуржский клуб станет чемпионом России.

– Сергей Богданович, впереди матч с «Локомотивом», который может решить судьбу золотых медалей. Давит ли это психологически на команду?

– Нет, не давит. Мы готовимся к «Локомотиву» так же, как и к любому другому сопернику. Нужно просто делать то, что зависит от нас, – играть на победу. Мы стараемся это делать в каждой игре.

– С вами «Зенит» дважды становился чемпионом в гостевых матчах. Возможность завоевать титул дома добавляет сил и желания?

– Добавляет сил то, что в воскресенье на стадионе будет много болельщиков, которые придут нас поддержать. А мы в свою очередь постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы их порадовать.

– Служит ли еще одним стимулом шанс прервать серию из 11 побед подряд у «Локомотива»?

– Это второстепенно. Конечно, «Локомотив» здорово проводит весенний отрезок: Крыховяк — очень много забивает, очень много остроты создает, Федор Смолов сейчас хорошо выглядит. Их команда набрала хороший ход, но каждый матч — это отдельная история, и любая серия рано или поздно заканчивается. Мы не отталкиваемся от этого.

  • «Зенит» примет «Локомотив» в воскресенье, 2 мая.
  • Клуб из Санкт-Петербурга может в третий раз подряд стать чемпионом России.

На матч «Зенит» – «Локомотив» привезут чемпионский кубок РПЛ. Петербуржцы получат его в случае победы

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Fusballer
1619622111
Тут сказали, что Зенит будет чемпионом до пенсии Федуна. А Федун уже на пенсии...
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petrucho-spb
1619626190
Скорее бы матч!
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Mister_Tomsk
1619626464
вот странная херня, локо молчит.. зенит то и дело трындит, ни чем хорошим это может для них не кончится)
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Ловкий Бубен
1619628060
игроков я надеюсь промотивировали бонусами, если команда будет играть , то выиграет...
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житель СПб
1619635087
Конечно, давит! Но матч может стать бомбой - причем как в одну, так и в другую сторону!
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Spirit_78
1619645509
Если зацементировать центр поля, что Зенит, безусловно, умеет - Крыховяк и Смолов Локомотиву не помогут. Надеюсь, что произойдёт именно так.
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