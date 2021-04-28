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    Семак – об 11 победах «Локомотива» подряд: «Любая серия заканчивается. Постараемся стать чемпионами в воскресенье»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом». В случае победы петербуржский клуб станет чемпионом России.

    – Сергей Богданович, впереди матч с «Локомотивом», который может решить судьбу золотых медалей. Давит ли это психологически на команду?

    – Нет, не давит. Мы готовимся к «Локомотиву» так же, как и к любому другому сопернику. Нужно просто делать то, что зависит от нас, – играть на победу. Мы стараемся это делать в каждой игре.

    – С вами «Зенит» дважды становился чемпионом в гостевых матчах. Возможность завоевать титул дома добавляет сил и желания?

    – Добавляет сил то, что в воскресенье на стадионе будет много болельщиков, которые придут нас поддержать. А мы в свою очередь постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы их порадовать.

    – Служит ли еще одним стимулом шанс прервать серию из 11 побед подряд у «Локомотива»?

    – Это второстепенно. Конечно, «Локомотив» здорово проводит весенний отрезок: Крыховяк — очень много забивает, очень много остроты создает, Федор Смолов сейчас хорошо выглядит. Их команда набрала хороший ход, но каждый матч — это отдельная история, и любая серия рано или поздно заканчивается. Мы не отталкиваемся от этого.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1898

      petrucho-spb 50 секунд назад

      Скорее бы матч!

      0
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      Рейтинг: -916

      СуперПАВ9 1 час назад

      Сережа лучше бы ты в лиге чемпионов такие речи толкал

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      Ответить
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      Рейтинг: -916

      СуперПАВ9 1 час назад

      Локомотив победит зенит и продолжит победную серию

      0
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      Рейтинг: +3362

      Fusballer 1 час назад

      Тут сказали, что Зенит будет чемпионом до пенсии Федуна. А Федун уже на пенсии...

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      Рейтинг: -160

      Землякруглая 1 час назад

      Вам помогут...

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