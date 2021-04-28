Семак – об 11 победах «Локомотива» подряд: «Любая серия заканчивается. Постараемся стать чемпионами в воскресенье»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом». В случае победы петербуржский клуб станет чемпионом России.

– Сергей Богданович, впереди матч с «Локомотивом», который может решить судьбу золотых медалей. Давит ли это психологически на команду?

– Нет, не давит. Мы готовимся к «Локомотиву» так же, как и к любому другому сопернику. Нужно просто делать то, что зависит от нас, – играть на победу. Мы стараемся это делать в каждой игре.

– С вами «Зенит» дважды становился чемпионом в гостевых матчах. Возможность завоевать титул дома добавляет сил и желания?

– Добавляет сил то, что в воскресенье на стадионе будет много болельщиков, которые придут нас поддержать. А мы в свою очередь постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы их порадовать.

– Служит ли еще одним стимулом шанс прервать серию из 11 побед подряд у «Локомотива»?

– Это второстепенно. Конечно, «Локомотив» здорово проводит весенний отрезок: Крыховяк — очень много забивает, очень много остроты создает, Федор Смолов сейчас хорошо выглядит. Их команда набрала хороший ход, но каждый матч — это отдельная история, и любая серия рано или поздно заканчивается. Мы не отталкиваемся от этого.

«Зенит» примет «Локомотив» в воскресенье, 2 мая.

Клуб из Санкт-Петербурга может в третий раз подряд стать чемпионом России.

На матч «Зенит» – «Локомотив» привезут чемпионский кубок РПЛ. Петербуржцы получат его в случае победы