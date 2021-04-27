РФС отклонил апелляцию «Локомотива» по делу Сухины. Матч с «Динамо» пройдет на нейтральном поле

Сегодня, 27 апреля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС.
На заседании было принято решение отклонить апелляцию «Локомотива» по делу Станислава Сухины. Напомним, начальник московской команды несколько раз заходил в судейскую комнату «РЖД Арены» перед матчем «Спартаком», что запрещено регламентом.
Таким образом, домашний матч «Локомотива» с «Динамо» пройдет на нейтральном поле.
- Матч должен пройти за пределами Москвы.
- «Локомотив» идет на 2-м месте в РПЛ.
Источник: официальный сайт РФС