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    РФС отклонил апелляцию «Локомотива» по делу Сухины. Матч с «Динамо» пройдет на нейтральном поле

    Сегодня, 27 апреля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС.

    На заседании было принято решение отклонить апелляцию «Локомотива» по делу Станислава Сухины. Напомним, начальник московской команды несколько раз заходил в судейскую комнату «РЖД Арены» перед матчем «Спартаком», что запрещено регламентом.

    Таким образом, домашний матч «Локомотива» с «Динамо» пройдет на нейтральном поле.

    • Матч должен пройти за пределами Москвы.
    • «Локомотив» идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    27.04.2021 22:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2605

      PAREVG. 43 минуты назад

      Виноват Сухина - его и наказывайте!!!
      Почему наказываете простых болельщиков, они в судейскую не заходили...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2605

      PAREVG. > PAREVG. 7 минут назад

      В том числе, болельщиков Динамо, они вообще к этому делу отношения не имеют.

      0
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      Рейтинг: +2908

      Nesterenko 2 часа назад

      Чушь полнейшая. Тогда пусть спартачи тоже играют на нейтральном поле.

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