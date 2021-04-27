Агент Мевли: «Продвижений в переговорах с «Сочи» по контракту нет. Другие варианты из РПЛ и Европы в стадии обсуждения»

Евгений Новиков, агент защитника Михи Мевли, прокомментировал ситуацию с продлением контракта словенца с «Сочи».

«Продвижений в переговорах с «Сочи» по контракту нет. Другие варианты в РПЛ сейчас в стадии обсуждения. Из Европы тоже много обращаются, со всеми в диалоге. Но пока еще есть время», – цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».