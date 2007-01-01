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    Федун: «Я сказал, что Суперлига быстро развалится, но писали, что я ничего не понимаю в футболе»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун напомнил о своей правоте в прогнозе на будущее европейской Суперлиги.

    «Вы читали мои комментарии. Я сказал, что Суперлига быстро развалится. Мне особенно понравилось, как писали болельщики, что я ничего не понимаю в футболе. А через шесть часов Суперлиги не стало», – отметил Федун.

    • О создании Суперлиги было объявлено неделю назад, спустя два дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1062

      Benifacto 8 минут назад

      хороший понт дороже денег....мы тут вроде за час всю схему раскусили)))) да ребза)))понял Лёня))

      0
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      Рейтинг: +6675

      САДЫЧОК 10 минут назад

      Федун.....Конечно не понимаешь ! Перес и ведущие клубы добились своей цели ! Вытрусили бабки с УЕФА !

      0
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      Рейтинг: +17127

      vladimir-7 14 минут назад

      Федун, ты "блин" ясновидец, с Уфой всё правильно нагадал.

      1
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      Рейтинг: +3325

      Fusballer 1 час назад

      Суперлига и футбол ничего общего не имеют. По крайней мере причины её создания.

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      Рейтинг: +3899

      solodealer 2 часа назад

      ... даже то, что ты лимадер и совладелец "Лука...", не означает, что ты разбираешься в нефтедобыче или в экономике вообще... У нас в РФии эти вещи не связаны)))

      2
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      Рейтинг: +5332

      порт 2 часа назад

      Конечно разбираешься, вон за "Зенит" теперь болеешь.

      2
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      Рейтинг: +3899

      solodealer > порт 2 часа назад

      ))++

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