Федун: «Я сказал, что Суперлига быстро развалится, но писали, что я ничего не понимаю в футболе»

Владелец «Спартака» Леонид Федун напомнил о своей правоте в прогнозе на будущее европейской Суперлиги.

«Вы читали мои комментарии. Я сказал, что Суперлига быстро развалится. Мне особенно понравилось, как писали болельщики, что я ничего не понимаю в футболе. А через шесть часов Суперлиги не стало», – отметил Федун.

О создании Суперлиги было объявлено неделю назад, спустя два дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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