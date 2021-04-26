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  • Федун: «Я сказал, что Суперлига быстро развалится, но писали, что я ничего не понимаю в футболе»

Федун: «Я сказал, что Суперлига быстро развалится, но писали, что я ничего не понимаю в футболе»

26 апреля 2021, 09:42
10

Владелец «Спартака» Леонид Федун напомнил о своей правоте в прогнозе на будущее европейской Суперлиги.

«Вы читали мои комментарии. Я сказал, что Суперлига быстро развалится. Мне особенно понравилось, как писали болельщики, что я ничего не понимаю в футболе. А через шесть часов Суперлиги не стало», – отметил Федун.

  • О создании Суперлиги было объявлено неделю назад, спустя два дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»

Федун: «Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (10)
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порт
1619420678
Конечно разбираешься, вон за "Зенит" теперь болеешь.
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Fusballer
1619424941
Суперлига и футбол ничего общего не имеют. По крайней мере причины её создания.
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vladimir-7
1619429046
Федун, ты "блин" ясновидец, с Уфой всё правильно нагадал.
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САДЫЧОК
1619429289
Федун.....Конечно не понимаешь ! Перес и ведущие клубы добились своей цели ! Вытрусили бабки с УЕФА !
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Benifacto
1619429407
хороший понт дороже денег....мы тут вроде за час всю схему раскусили)))) да ребза)))понял Лёня))
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Вомбат
1619430033
Остапа (виноват, Леонида) понесло...
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DOCTOR PENALTY
1619430842
Ну нет на планете человека, который разбирается в футболе лучше Федуна! ))) Бедный небедный Спартак... (((
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Garrincha58
1619430844
если бы разбирался то сейчас бы Спартак был на верху а никто то другой
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Алехсбургер.
1619433206
Так не в футболе ,а в марже от футбола, разбираетесь.. Этого у вас,"арнольдовичей"-не отнять.)
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