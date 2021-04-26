Федун: «Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда по делу упустила чемпионский титул в текущем розыгрыше РПЛ.

– В следующем туре будете болеть за «Зенит»?

– Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом».

– «Зенит» не такой монолитный, но к нему никто не смог подобраться. Почему так?

– Потому что остальные еще хуже.

За три тура до конца чемпионата «Спартак» идет на третьем месте.

Отставание от «Зенита» – 8 очков, от «Локомотива» – 2.

Итоговая вторая строчка дает право сыграть в квалификации ЛЧ.

«Зенит» примет «Локо» 2 мая.

Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»