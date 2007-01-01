Федун: «Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство»

Терпеть не могу Зенит , а в особенности его болельщиков , особенно тех , что здесь на бомбардире ( ЗА РЕДКИМ ИКЛЮЧЕНИЕМ ) . ))) Но придется пожелать им победы в предстоящем матче с Локо ! Даже , надеюсь посмотрю и поболею за них и даже за Дзюбу ( прости Господи ) . )))
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда по делу упустила чемпионский титул в текущем розыгрыше РПЛ.
– В следующем туре будете болеть за «Зенит»?
– Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом».
– «Зенит» не такой монолитный, но к нему никто не смог подобраться. Почему так?
– Потому что остальные еще хуже.
- За три тура до конца чемпионата «Спартак» идет на третьем месте.
- Отставание от «Зенита» – 8 очков, от «Локомотива» – 2.
- Итоговая вторая строчка дает право сыграть в квалификации ЛЧ.
- «Зенит» примет «Локо» 2 мая.
Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»