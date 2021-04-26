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  • Федун: «Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство»

Федун: «Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство»

26 апреля 2021, 07:28
54

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда по делу упустила чемпионский титул в текущем розыгрыше РПЛ.

– В следующем туре будете болеть за «Зенит»?

– Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом».

– «Зенит» не такой монолитный, но к нему никто не смог подобраться. Почему так?

– Потому что остальные еще хуже.

  • За три тура до конца чемпионата «Спартак» идет на третьем месте.
  • Отставание от «Зенита» – 8 очков, от «Локомотива» – 2.
  • Итоговая вторая строчка дает право сыграть в квалификации ЛЧ.
  • «Зенит» примет «Локо» 2 мая.

Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив Федун Леонид
Комментарии (54)
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tushkanlz
1619413675
Это возможное участие в Лиге чемпионов заставляет "болеть" за "Зенит"...
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neveldomha
1619414365
А что у Арсенала победу уже купили? Вам в лиге чемпионов делать нечего.
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vladimir-7
1619414501
Федун бросай свинарник и переходи в болельщики Зенита и тебе Лига чемпионов обеспечена до самой пенсии.
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piligrim1986
1619417253
не, ну ладно, был бы это последний тур, а так-то впереди еще арсенал, химки и ахмат - можно трижды еще и обосраться, как с уфой
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slavа0508
1619417899
Ой ну не лукавил бы,,,дураку понятно что даже в случае победы Локо , чемпионство не видать а так есть возможность зацепиться за ЛЧ , а то начал заслужил не заслужил,,,
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mutabor0992
1619418969
О петух!Он че думает,что самый умный,а остальные идиоты???В Лигу Чемпионов хочет.Хрен ему в зубы!P.S.А я буду болеть за Локо(хоть и болельщик Спартака).Не заслужили вы ЛЧ.
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Вомбат
1619419905
Господин Федун, болейте за Зенит и за все прочие российские команды в еврокубках, а в РПЛ за нашу команду есть кому болеть и без вас. Серебро завоевывйте сами, а не за счет Зенита.
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NewLife
1619422171
Я, в отличии от Арнольдыча, буду болеть за хороший футбол, и надеюсь, команды смогут его показать.
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Arrow10
1619426457
Локо больше достоин чемпионства , в этом году они играют лучше других клубов рпл.
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BRO_football
1619458394
Я тоже считаю, что пусть лучше Зенит будет чемпионом, чем Спартак.
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