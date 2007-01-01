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    Федун: «Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локо». «Спартак» не заслужил чемпионство»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда по делу упустила чемпионский титул в текущем розыгрыше РПЛ.

    – В следующем туре будете болеть за «Зенит»?

    – Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом».

    – «Зенит» не такой монолитный, но к нему никто не смог подобраться. Почему так?

    – Потому что остальные еще хуже.

    • За три тура до конца чемпионата «Спартак» идет на третьем месте.
    • Отставание от «Зенита» – 8 очков, от «Локомотива» – 2.
    • Итоговая вторая строчка дает право сыграть в квалификации ЛЧ.
    • «Зенит» примет «Локо» 2 мая.

    Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:28
    Комментарии36
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      Рейтинг: +12075

      Persona_non_Grata 11 минут назад

      Терпеть не могу Зенит , а в особенности его болельщиков , особенно тех , что здесь на бомбардире ( ЗА РЕДКИМ ИКЛЮЧЕНИЕМ ) . ))) Но придется пожелать им победы в предстоящем матче с Локо ! Даже , надеюсь посмотрю и поболею за них и даже за Дзюбу ( прости Господи ) . )))

      0
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      Рейтинг: +371

      Arrow10 > Persona_non_Grata 7 минут назад

      Вот кто угодно брал бы чемпионство , но только не Зенит.

      1
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      Рейтинг: +949

      Красногорск_Фан 25 минут назад

      То есть судьба результатов клуба Федуна сейчас в руках Артема? Огромный стимул настроиться на хеттрик , ага )) гыгы

      1
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      Рейтинг: +371

      Arrow10 56 минут назад

      Локо больше достоин чемпионства , в этом году они играют лучше других клубов рпл.

      1
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      Рейтинг: +12075

      Persona_non_Grata > Arrow10 10 минут назад

      Кто выиграет чемпионат , тот и будет самым достойным .

      0
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      Рейтинг: +371

      Arrow10 > Persona_non_Grata 8 минут назад

      Я бы не назвал Зенит достойным чемпионства.

      0
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      Рейтинг: +6120

      Рубинище 1 час назад

      – Потому что остальные еще хуже. вся суть РПЛ

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      Рейтинг: +4956

      Cleaner 1 час назад

      А я буду болеть за Локо. Локо заслужил чемпионство. А Федун будет болеть за Зенит только по причине того, что у его Спартака появится ПРИЗРАЧНЫЙ шанс на ЛЧ. Которую Спартак ну никак НЕ ЗАСЛУЖИЛ.

      3
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      Рейтинг: +7827

      NewLife > Cleaner 1 час назад

      Хорошо, что у Пабло руки невидимые для судей и вара, а так бы еще вопрос, заслужил ли.

      0
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      Рейтинг: +12075

      Persona_non_Grata > Cleaner 9 минут назад

      Не Вам решать , кто заслужил , а кто нет .

      0
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      Рейтинг: +7827

      NewLife 2 часа назад

      Я, в отличии от Арнольдыча, буду болеть за хороший футбол, и надеюсь, команды смогут его показать.

      4
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      Рейтинг: +1857

      FRZZ 2 часа назад

      Правильно сказал, остальные еще хуже.

      4
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      Рейтинг: +8249

      Вомбат 2 часа назад

      Господин Федун, болейте за Зенит и за все прочие российские команды в еврокубках, а в РПЛ за нашу команду есть кому болеть и без вас. Серебро завоевывйте сами, а не за счет Зенита.

      2
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      Рейтинг: +3619

      mutabor0992 3 часа назад

      О петух!Он че думает,что самый умный,а остальные идиоты???В Лигу Чемпионов хочет.Хрен ему в зубы!P.S.А я буду болеть за Локо(хоть и болельщик Спартака).Не заслужили вы ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +3325

      Fusballer > mutabor0992 1 час назад

      В ЛЕ бы не обо..ся

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      Рейтинг: +18566

      slavutiq70 3 часа назад

      Ой ну не лукавил бы,,,дураку понятно что даже в случае победы Локо , чемпионство не видать а так есть возможность зацепиться за ЛЧ , а то начал заслужил не заслужил,,,

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