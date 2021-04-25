Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Спартаковцы с первого тайма играли в большинстве.

«Всех, кто за «Спартак», – с победой! Победа тяжeлая. Бывает так, что игра не идeт, но ты проявляешь характер, и тебя фортуна за это вознаграждает.

Заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались.

Дерби получилось не очень эмоциональным? Победа была нужна как нам, так и ЦСКА. Больше было рубки, чем игры. Но давайте смотреть откровенно, ноль ударов в створ ворот – это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне», – сказал Федун.