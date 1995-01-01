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    Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Спартаковцы с первого тайма играли в большинстве.

    «Всех, кто за «Спартак», – с победой! Победа тяжeлая. Бывает так, что игра не идeт, но ты проявляешь характер, и тебя фортуна за это вознаграждает.

    Заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались.

    Дерби получилось не очень эмоциональным? Победа была нужна как нам, так и ЦСКА. Больше было рубки, чем игры. Но давайте смотреть откровенно, ноль ударов в створ ворот – это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне», – сказал Федун.

    • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
    • Команда идет вне зоны еврокубков.
    • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6670

      САДЫЧОК 5 минут назад

      Хорошо для Спартака , что играл Ахметов !

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      Рейтинг: +6670

      САДЫЧОК 12 минут назад

      Лучше бы сказал -как отвратительно играла оборона....Кутепов и Джикия оба уходили на один край против одного игрока соперника,а в центре оставался третий против двух игроков

      0
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      Рейтинг: +6639

      Старикан 17 минут назад

      Отмазались? Такой ЦСКА надо выносить с крупным счетом! С такой игрой в Туле делать нечего!

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      Рейтинг: +186

      вальтер79 19 минут назад

      леня жгет конечно))))))))))

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      Рейтинг: +2139

      ySS 21 минуту назад

      За Уфу отмазаться невозможно

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      Рейтинг: +18536

      slavutiq70 43 минуты назад

      Как отмазались ??? В матче с Локо и Уфой вы парни скорей всего потеряли серебро и ЛЧ ,,,,что главное у ЦСКА выиграть??? а там на всё на срать,,,,,так чемпионами не становятся,,,,

      2
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      Рейтинг: +3592

      AtticusFinch 1 час назад

      А чтобы отмазаться за Сент_галлен , Апоэль и Легию - нужно Лигу Чемпионов выигрывать наверное!?))

      0
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      Рейтинг: +6930

      житель СПб 1 час назад

      Федун верен себе. Формулировочка жесткая - "отмазались".

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      Рейтинг: +27818

      oyabun 1 час назад

      За Уфу еще долго игрокам отмазываться..

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