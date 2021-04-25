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  • Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»

Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»

25 апреля 2021, 19:38
12

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Спартаковцы с первого тайма играли в большинстве.

«Всех, кто за «Спартак», – с победой! Победа тяжeлая. Бывает так, что игра не идeт, но ты проявляешь характер, и тебя фортуна за это вознаграждает.

Заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались.

Дерби получилось не очень эмоциональным? Победа была нужна как нам, так и ЦСКА. Больше было рубки, чем игры. Но давайте смотреть откровенно, ноль ударов в створ ворот – это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне», – сказал Федун.

  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
  • Команда идет вне зоны еврокубков.
  • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Уфа Федун Леонид
Комментарии (12)
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oyabun
1619369044
За Уфу еще долго игрокам отмазываться..
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житель СПб
1619369080
Федун верен себе. Формулировочка жесткая - "отмазались".
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slavа0508
1619371943
Как отмазались ??? В матче с Локо и Уфой вы парни скорей всего потеряли серебро и ЛЧ ,,,,что главное у ЦСКА выиграть??? а там на всё на срать,,,,,так чемпионами не становятся,,,,
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ySS
1619373280
За Уфу отмазаться невозможно
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Старикан
1619373497
Отмазались? Такой ЦСКА надо выносить с крупным счетом! С такой игрой в Туле делать нечего!
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САДЫЧОК
1619373801
Лучше бы сказал -как отвратительно играла оборона....Кутепов и Джикия оба уходили на один край против одного игрока соперника,а в центре оставался третий против двух игроков
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САДЫЧОК
1619374211
Хорошо для Спартака , что играл Ахметов !
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хав_бек
1619376557
Судя по качеству игры... точно... "отмазались")
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NewLife
1619380561
Не считаю, что компенсировали ужас от Уфы. Во втором тайме сдохли, не смотря на удаление соперника, плотно прессинговать не получалось и вполне могли получить в свои ворота, будь Рондон по точнее, а Дзагоев по расторопнее. Это еще при том, что не играл Фернандес.
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zigbert
1619439526
Не выдающаяся но нужная победа. Если бы проиграли, было бы совсем плохо.
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