Федун: «Сказал игрокам, что за «Уфу» они отмазались. Преимущество в матче с ЦСКА было на стороне «Спартака»

Хорошо для Спартака , что играл Ахметов !
Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0). Спартаковцы с первого тайма играли в большинстве.
«Всех, кто за «Спартак», – с победой! Победа тяжeлая. Бывает так, что игра не идeт, но ты проявляешь характер, и тебя фортуна за это вознаграждает.
Заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались.
Дерби получилось не очень эмоциональным? Победа была нужна как нам, так и ЦСКА. Больше было рубки, чем игры. Но давайте смотреть откровенно, ноль ударов в створ ворот – это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне», – сказал Федун.
- ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
- Команда идет вне зоны еврокубков.
- «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.