Главные новости дня. «Реал» взял кредит на покупку Мбаппе, в Германии сообщили о влиянии Кремля на выход «Челси» из Суперлиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2021 23:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      Shamil79 1 час назад

      о влиянии Кремля на выход «Челси» из Суперлиги - умора...не могу....

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