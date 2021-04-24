Главные новости дня. «Реал» взял кредит на покупку Мбаппе, в Германии сообщили о влиянии Кремля на выход «Челси» из Суперлиги

Талалаев – после ничьей с «Уралом»: «Вы сможете показать лучшую игру, когда от вас уйдет жена?».

Пьянич может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Дибала: «Атлетико» связывался со мной через агента».

Süddeutsche Zeitung: Абрамович отказался от участия «Челси» в Суперлиге после звонка из Кремля.

Le Parisien: «Реал» взял кредит для покупки Мбаппе.

Sport24: «Краснодар» и «Ростов» – претенденты на черногорца Хакшабановича.

Талалаев: «Влияние Кадырова на выбор состава «Ахмата»? Оно прямо давит на меня, подавило меня. Ваше мнение оставляйте при себе».

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ротор», забив шесть безответных мячей.

Радимов: «Семака будут критиковать всегда, но кто-то кроме него выигрывал три чемпионства подряд? Это лучший ответ».

«Зенит» оформит в следующем туре третье подряд чемпионство, если обыграет дома «Локомотив».