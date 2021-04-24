Süddeutsche Zeitung: Абрамович отказался от участия «Челси» в Суперлиге после звонка из Кремля

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung утверждает, что руководство Российской Федерации повлияло на отказ «Челси» участвовать в Суперлиге Европы.

По информации источника, владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу позвонили из Кремля и объяснили, что новый турнир не соответствует интересам страны.

Дело в том, что Суперлига обесценила бы Лигу чемпионов, спонсором которой является «Газпром». Кроме того, в 2022 году планируется проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге.

Издание отмечает, что Абрамович, не желая портить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, дал распоряжение руководителям «Челси» объявить о выходе из проекта.