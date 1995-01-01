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    Süddeutsche Zeitung: Абрамович отказался от участия «Челси» в Суперлиге после звонка из Кремля

    Немецкая газета Süddeutsche Zeitung утверждает, что руководство Российской Федерации повлияло на отказ «Челси» участвовать в Суперлиге Европы.

    По информации источника, владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу позвонили из Кремля и объяснили, что новый турнир не соответствует интересам страны.

    Дело в том, что Суперлига обесценила бы Лигу чемпионов, спонсором которой является «Газпром». Кроме того, в 2022 году планируется проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге.

    Издание отмечает, что Абрамович, не желая портить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, дал распоряжение руководителям «Челси» объявить о выходе из проекта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Süddeutsche Zeitung

    Крупнейшая ежедневная газета Германии. Основана в октябре 1945 года. Тираж – около 500 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +2496

      nemolod 16 минут назад

      Ага,а Бавария с Боруссией тоже по звонку отказались?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2378

      Nerlinger 1 час назад

      Рабинович не разрешил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      Нас Много 2 часа назад

      Маразм крепчает не только у Байдена...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +330

      mama1991 3 часа назад

      а че вы братва тут улыбаетесь? рома это мальчик путина, это русские деньги за рубежем! поэтому реально могли позвонить... или вы думаете губернатор чукотки такой нее батся самостоятельный?))) взял лярды и в лондон поехал на поезде?))) один хотел поехать в 2003, доехал до лагеря с состоянием 15 млрд, на то время один из самых богатых людей не россии а МИРА....

      1
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      ...
      Рейтинг: -1869

      Вот оно чё Михалыч > mama1991 2 часа назад

      рома это мальчик путина=========Истину глаголешь. Все началось когда путин начал выстраивать вертикаль власти. Ходорковского на нары всем для примера. Остальные олигархи построились.Так что все логично в статье. Особенно это -- "в 2022 году планируется проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2551

      FENIX-SL 3 часа назад

      АХАХАХАХАХА
      КАК БЫ ТАМ ЧТО НЕ ТВОРИЛОСЬ У НАС В СТРАНЕ
      НО ВОТ ЭТА НОВОСТЬ ТОЧНО ХРЕНЬ
      ВОТ ПРЯМ ПОДСЛУШАЛИ ЗВОНОК ИЗ КРЕМЛЯ ЖУРНАЛИСТЫ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8288

      alp 3 часа назад

      ну все, снимайте санкции, Россия опять спасла мир. на этот раз, футбольный

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2037

      Алехсбургер. 3 часа назад

      "Neues Deutschland" опровергает грязные инсинуации .
      Молодая поросль Германии из "Junge Welt" обвиняет капиталистических акул в сионизме.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2205

      baden69 4 часа назад

      Европа везде видит руку Кремля! Что бы не случилось в мире, к этому причастна Россия с Путиным во главе. По-моему, мнение Задорнова об американцах ("Ну, тупые...") распространяется и на Европу.

      4
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      Рейтинг: +251

      red-white fox 4 часа назад

      А эта газета телефон Абрамовича или ВВП прослушивает?

      2
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      Рейтинг: +10

      a c 4 часа назад

      Если делаете cтавки -> infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +12472

      KLIM777 > a c 4 часа назад

      мошенники, как и Абрамович)

      0
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