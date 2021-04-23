Le Parisien: «Реал» взял кредит для покупки Мбаппе

«Реал» нашел деньги для летнего трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Le Parisien, в начале года мадридский клуб взял кредит в размере 328 миллионов евро.

Ожидается, что одолженные средства будут потрачены на покупку 22-летнего француза.