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    Le Parisien: «Реал» взял кредит для покупки Мбаппе

    «Реал» нашел деньги для летнего трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    По информации Le Parisien, в начале года мадридский клуб взял кредит в размере 328 миллионов евро.

    Ожидается, что одолженные средства будут потрачены на покупку 22-летнего француза.

    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 41 матч, забил 35 голов и сделал 10 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 160 миллионов евро.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1142

      Psih86 1 час назад

      Королевский клуб в кредит :))). Уже миллиард евро долгов, надо ещё больше. Понятное дело надо ведь в топе быть, состав менять, ещё годик другой и больше половины на утиль и так много стариков. Нищеброды не могут с грандами из АПЛ конкурировать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2551

      FENIX-SL > Psih86 11 минут назад

      да
      только это долго из-за стадиона по большей части
      а стадион строится не на год и даже не на 10
      затраты того достойны

      0
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      Рейтинг: -930

      СуперПАВ9 1 час назад

      Если реал выгонят из лиги чемпионов не будет играть в лиги чемпионов то мбампе туда не пойдет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1869

      Вот оно чё Михалыч > СуперПАВ9 36 минут назад

      Если реал выгонят из лиги чемпионов не будет играть в лиги чемпионов то мбампе туда не пойдет=======Именно так. Братуха...судя по твоему комменту, ты там под кайфом.Курнул, или укол?

      1
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      Рейтинг: +2551

      FENIX-SL 1 час назад

      за год отобьется

      0
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      Рейтинг: -930

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 1 час назад

      Не пойдет он в реал

      -2
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      Рейтинг: +2551

      FENIX-SL > СуперПАВ9 13 минут назад

      не ну раз ты сказал
      то спору нет

      0
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      Рейтинг: +1060

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      В Сбере?

      2
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      Рейтинг: -1869

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Реал» взял кредит ===========И они еще борются за звание дома высокой культуры . )) В смысле за звание лидера основателей Суперлиги...А своих то денег нема.

      2
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      Рейтинг: +3057

      Semenycch 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Этот недоклуб нужно банкротить. Впрочем как и Ювентус. Это дерьмо не должно больше задавать тренды мирового футбола.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +10760

      DeStar > Semenycch 2 часа назад

      че с ними не так то?) кому задавать? псж и сити под шейхами?) все клубы сидят на кредитах, никто не держит свободные деньги на всякий случай, есть - тратят, нет - берут кредит и вперед.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3057

      Semenycch > DeStar 1 час назад

      Дело в том, что эти два недоклуба решили через колено сломать правила мирового футбола.

      -1
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      Рейтинг: -930

      СуперПАВ9 > Semenycch 1 час назад

      Зенит тоже

      1
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      Рейтинг: +2551

      FENIX-SL > Semenycch 1 час назад

      куда уж этим недоклубам до российского футбола

      0
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      Рейтинг: -930

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 1 час назад

      Испанская лига мусор

      -2
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