Le Parisien: «Реал» взял кредит для покупки Мбаппе

Королевский клуб в кредит :))). Уже миллиард евро долгов, надо ещё больше. Понятное дело надо ведь в топе быть, состав менять, ещё годик другой и больше половины на утиль и так много стариков. Нищеброды не могут с грандами из АПЛ конкурировать...
«Реал» нашел деньги для летнего трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
По информации Le Parisien, в начале года мадридский клуб взял кредит в размере 328 миллионов евро.
Ожидается, что одолженные средства будут потрачены на покупку 22-летнего француза.
- В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 41 матч, забил 35 голов и сделал 10 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 160 миллионов евро.