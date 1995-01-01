Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    «Зенит» оформит в следующем туре третье подряд чемпионство, если обыграет дома «Локомотив»

    «Зенит» может досрочно оформить чемпионский титул в 28-м туре. Для этого действующему чемпиону нужно победить «Локомотив» на своем поле.

    Если «Зенит» возьмет чемпионство, то оно станет для клуба третьим подряд.

    • Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 2 мая, в православную Пасху.
    • «Локомотив» сейчас находится на серии из 11 побед подряд.
    • В 1-м круге команды голов не забили.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:39
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10479

      ilichkadr 22 секунды назад

      3 года назад Локомотив именно в матче с Зенитом стал чемпионом. Настало время поквитаться.
      P.S. Ну, а как будет топить Спартак за Зенит это будет что-то!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      Есть еще вариант с "не проиграет", но пусть лучше это будет победа. Победа, которая прервет внушительную победную серию основного конкурента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      belarus-gomel 12 минут назад

      локомотиву победа нужна больше....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84893
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru