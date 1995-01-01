«Зенит» оформит в следующем туре третье подряд чемпионство, если обыграет дома «Локомотив»

3 года назад Локомотив именно в матче с Зенитом стал чемпионом. Настало время поквитаться.
P.S. Ну, а как будет топить Спартак за Зенит это будет что-то!
«Зенит» может досрочно оформить чемпионский титул в 28-м туре. Для этого действующему чемпиону нужно победить «Локомотив» на своем поле.
Если «Зенит» возьмет чемпионство, то оно станет для клуба третьим подряд.
- Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 2 мая, в православную Пасху.
- «Локомотив» сейчас находится на серии из 11 побед подряд.
- В 1-м круге команды голов не забили.