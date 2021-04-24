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    Талалаев – после ничьей с «Уралом»: «Вы сможете показать лучшую игру, когда от вас уйдет жена?»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Грозненцы вели в счете по ходу встречи.

    «Напомню, что мы вышли без единой тренировки, проиграв в полуфинале Кубка России по пенальти. В каком состоянии сейчас находится команда? Вы сможете показать свою лучшую игру, когда от вас уйдет жена? Хотя бы в карты. Просто представьте ситуацию такую, я вот вам привел такое сравнение. Ваши проблемы, что вы хотите унизить и привязать ситуацию к родственнику Рамзана Кадырова», – сказал Талалаев.

    • Набрав по очку, команда из Екатеринбурга осталась на 12-м месте в таблице лиги, а из Грозного – на десятом.
    • На этой неделе «Ахмат» вылетел из Кубка России от «Крыльев Советов».
    • Талалаев тренирует «Ахмат» с прошлого года.

    Талалаев – о ничьей с «Уралом»: «Установка была забить пять голов в первом тайме и бить по облакам во втором»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    24.04.2021 22:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6304

      Владислав Vlad 49 минут назад

      После того, как Фредди Меркюри узнал, что смертельно болен СПИДом, он выступил на ФЕСТИВАЛЕ LIVE AID, где просто "порвал" стадион и выступил лучше всех остальных.
      Может просто потому, что он любил музыку?
      А любят ли наши футболисты футбол? Закономерность - Чем больше наш ногомячист получает денег, тем больше он устаёт играть по 2 матча в неделю.)))

      0
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      Рейтинг: +11819

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Отговорки, как у ясельника и тут возникает вопрос, нахрен ты там работаешь, если ты хлюпик

      0
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      Рейтинг: +3005

      Axe111 1 час назад

      Нулевой

      1
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      Рейтинг: +5612

      playsh 1 час назад

      Анатолий Тарасов в таких случаях говорил - пришёл на игру,все проблемы оставил дома.Не можешь,не мучай жопу,соври что-нибудь и сиди дома.Но узнаю - выгоню из команды.
      Написано в его книжке "Совершеннолетие." Немного не по тексту,но суть та же...

      3
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      Рейтинг: +104

      Shamil79 1 час назад

      поделили очки и хорошо...им большего и не нужно было

      2
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      Рейтинг: +6854

      житель СПб 2 часа назад

      Бедный Талалаев! Явно проблемы у него... С женой...

      1
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      Рейтинг: +1075

      serglider 2 часа назад

      Классная отмазка! А ни че, что они за это нехилые бабосы получают? То есть по Талалаеву, если жена ушла и можно уже ходить по полю пешком? А че так можно было?

      2
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      Рейтинг: +12474

      KLIM777 2 часа назад

      Талалаев какой=то очень странный тип, ведет себя всегда так серьезно, словно показуха, хотя таким не является. Маска слетает.

      1
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      Рейтинг: +7844

      NewLife 2 часа назад

      Талала, чем же ты так разозлил жену, что она ушла ?

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      Рейтинг: +750

      Andrew01 2 часа назад

      По моему он все больше и больше бредит... хрень какая-то а не пример, футболисты профи, проигрыш и отсутствие тренировок не отговорка выкладываться по полной в игре, получая миллионы должны сами настраиваться и держать себя в форме. Артисты большого театра выкладываются во время выступлений на все 100 и никого не волнует, от кого ушла жена или у кого месячные, или еще что-то поэтому считаются лучшим театром мира, а вы привыкли только отговорки придумывать у нас то, у нас это... никого не волнует, что у вас, люди платят и хотят видеть качественный футбол, а не вот это все...

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