Талалаев – после ничьей с «Уралом»: «Вы сможете показать лучшую игру, когда от вас уйдет жена?»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Грозненцы вели в счете по ходу встречи.

«Напомню, что мы вышли без единой тренировки, проиграв в полуфинале Кубка России по пенальти. В каком состоянии сейчас находится команда? Вы сможете показать свою лучшую игру, когда от вас уйдет жена? Хотя бы в карты. Просто представьте ситуацию такую, я вот вам привел такое сравнение. Ваши проблемы, что вы хотите унизить и привязать ситуацию к родственнику Рамзана Кадырова», – сказал Талалаев.

Набрав по очку, команда из Екатеринбурга осталась на 12-м месте в таблице лиги, а из Грозного – на десятом.

На этой неделе «Ахмат» вылетел из Кубка России от «Крыльев Советов».

Талалаев тренирует «Ахмат» с прошлого года.

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