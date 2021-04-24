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  • Талалаев – после ничьей с «Уралом»: «Вы сможете показать лучшую игру, когда от вас уйдет жена?»

Талалаев – после ничьей с «Уралом»: «Вы сможете показать лучшую игру, когда от вас уйдет жена?»

24 апреля 2021, 22:15
15

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Грозненцы вели в счете по ходу встречи.

«Напомню, что мы вышли без единой тренировки, проиграв в полуфинале Кубка России по пенальти. В каком состоянии сейчас находится команда? Вы сможете показать свою лучшую игру, когда от вас уйдет жена? Хотя бы в карты. Просто представьте ситуацию такую, я вот вам привел такое сравнение. Ваши проблемы, что вы хотите унизить и привязать ситуацию к родственнику Рамзана Кадырова», – сказал Талалаев.

  • Набрав по очку, команда из Екатеринбурга осталась на 12-м месте в таблице лиги, а из Грозного – на десятом.
  • На этой неделе «Ахмат» вылетел из Кубка России от «Крыльев Советов».
  • Талалаев тренирует «Ахмат» с прошлого года.

Талалаев – о ничьей с «Уралом»: «Установка была забить пять голов в первом тайме и бить по облакам во втором»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (15)
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Andrew01
1619293736
По моему он все больше и больше бредит... хрень какая-то а не пример, футболисты профи, проигрыш и отсутствие тренировок не отговорка выкладываться по полной в игре, получая миллионы должны сами настраиваться и держать себя в форме. Артисты большого театра выкладываются во время выступлений на все 100 и никого не волнует, от кого ушла жена или у кого месячные, или еще что-то поэтому считаются лучшим театром мира, а вы привыкли только отговорки придумывать у нас то, у нас это... никого не волнует, что у вас, люди платят и хотят видеть качественный футбол, а не вот это все...
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serglider
1619295499
Классная отмазка! А ни че, что они за это нехилые бабосы получают? То есть по Талалаеву, если жена ушла и можно уже ходить по полю пешком? А че так можно было?
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Shamil79
1619297334
поделили очки и хорошо...им большего и не нужно было
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Plyash
1619297468
Анатолий Тарасов в таких случаях говорил - пришёл на игру,все проблемы оставил дома.Не можешь,не мучай жопу,соври что-нибудь и сиди дома.Но узнаю - выгоню из команды. Написано в его книжке "Совершеннолетие." Немного не по тексту,но суть та же...
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Axe111
1619297551
Нулевой
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Skull_Boy
1619300063
Отговорки, как у ясельника и тут возникает вопрос, нахрен ты там работаешь, если ты хлюпик
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Владислав Vlad
1619300166
После того, как Фредди Меркюри узнал, что смертельно болен СПИДом, он выступил на ФЕСТИВАЛЕ LIVE AID, где просто "порвал" стадион и выступил лучше всех остальных. Может просто потому, что он любил музыку? А любят ли наши футболисты футбол? Закономерность - Чем больше наш ногомячист получает денег, тем больше он устаёт играть по 2 матча в неделю.)))
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serppion
1619310051
Вы сможете показать свою лучшую игру, когда ваш котик мимо лотка гадит? Хотя, причем здесь котик, ушедшая жена, профессионализм и гонорары? Одно с другим не связано.
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mutabor0992
1619334443
Вон у Мамая что есть жена,что нет...Один болт не играет.
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Ганнибал Лектор
1619334581
Странная позиция. Вообще-то это была игра в гостях с таким же середняком. Да и по игре - надо радоваться спасенному очку, а не быковать
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