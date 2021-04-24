Талалаев: «Влияние Кадырова на выбор состава «Ахмата»? Оно прямо давит на меня, подавило меня. Ваше мнение оставляйте при себе»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после матча 27-го тура РПЛ против «Урала» (1:1) ответил на вопрос, влияет ли на выбор состава глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В команде есть его родственник Халид.

«Влияние руководителя Чеченской Республики на состав? Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило меня. Ваше субъективное мнение оставляйте при себе. Посмотрите, что было на предсезонке, где Кадыров забивал и отдавал голевые передачи. Другой вопрос, как готов он сейчас», – сказал Талалаев.