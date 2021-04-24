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  • Талалаев: «Влияние Кадырова на выбор состава «Ахмата»? Оно прямо давит на меня, подавило меня. Ваше мнение оставляйте при себе»

Талалаев: «Влияние Кадырова на выбор состава «Ахмата»? Оно прямо давит на меня, подавило меня. Ваше мнение оставляйте при себе»

24 апреля 2021, 19:33
7

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после матча 27-го тура РПЛ против «Урала» (1:1) ответил на вопрос, влияет ли на выбор состава глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В команде есть его родственник Халид.

«Влияние руководителя Чеченской Республики на состав? Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило меня. Ваше субъективное мнение оставляйте при себе. Посмотрите, что было на предсезонке, где Кадыров забивал и отдавал голевые передачи. Другой вопрос, как готов он сейчас», – сказал Талалаев.

  • Халиду Кадырову 27 лет, он с 2010 года в основе «Ахмата».
  • Transfermarkt оценивает футболиста в 50 тысяч евро.
  • «Ахмат» идет в РПЛ 10-м.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Кадыров Халид Талалаев Андрей
Комментарии (7)
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афоня72
1619287111
в чем вопрос..
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mdu86
1619288243
Лучший тренер РПЛ Талалаев (по его мнению) поплыл...
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serglider
1619294408
Чё там писать про футбол и Кадыровых! Посмотрите лучше на цирк на боксерском ринге, когда сынок Кадырова, Адам, вдруг решил себя попробовать в боксе))) Все это смахивает на какую-то клоунаду, когда всех держат за идиотов. Бабки правят миром! Самое смешное, что бабосы эти из карманов налогоплательщиков, которых постоянно не хватает ни врачам, ни учителям, ни пенсионерам, а тут Кадырову, за просто так, лярдов 400, раааз и насыпали... Поражает степень беспринципности берущих эти деньги! Вот и Талалаев решил замарать свое честное имя, лишь бы не выносить "сор из избы".
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Fusballer
1619296381
Ахмат - это позор РПЛ!
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AZ
1619327735
кодырова ставьте тренером охмата. Посмотрим еще на одного физрука, кореша черчесова... да и плясать по бровке наверное будет не хуже тедески
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Hektor 84
1619435367
Талалаева понесло, звезду словил! Никчемный тренер! Нулевой , а еще дурь всякую несет в интервью.
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