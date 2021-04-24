Дибала: «Атлетико» связывался со мной через агента»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил об интересе к себе со стороны мадридского «Атлетико».
«Мне звонили из «Атлетико». Точнее связывались через агента, который со мной работает. Они хотели узнать о моей ситуации в «Ювентусе». Переговоры могут длиться три дня, а могут затянуться на полгода.
Альваро Мората много рассказывал мне об «Атлетико», о Мадриде, о болельщиках. Сейчас «Атлетико» – это большой клуб», – сказал 27-летний аргентинец.
- В текущем сезоне Дибала забил четыре гола и сделал два ассиста в 20 матчах.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.
Источник: AS