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    Дибала: «Атлетико» связывался со мной через агента»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил об интересе к себе со стороны мадридского «Атлетико».

    «Мне звонили из «Атлетико». Точнее связывались через агента, который со мной работает. Они хотели узнать о моей ситуации в «Ювентусе». Переговоры могут длиться три дня, а могут затянуться на полгода.

    Альваро Мората много рассказывал мне об «Атлетико», о Мадриде, о болельщиках. Сейчас «Атлетико» – это большой клуб», – сказал 27-летний аргентинец.

    • В текущем сезоне Дибала забил четыре гола и сделал два ассиста в 20 матчах.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.

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    Источник: AS

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