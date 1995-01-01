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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Ротор», забив шесть безответных мячей

    В матче 27-го тура РПЛ «Зенит» дома крупно обыграл «Ротор» со счетом 6:0.

    Петербургская команда вышла вперед благодаря автоголу Соломона Кверквелии, затем забивали Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.

    Лидирующий «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на девять очков, «Ротор» остался на 15-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград) – 6:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кверквелия (в свои ворота), 45+2; 2:0 – Малком, 56; 3:0 – Мостовой, 65; 4:0 – Дзюба, 75; 5:0 – Ерохин, 77; 6:0 – Сутормин, 87.

    «Зенит»: Лунeв, Чистяков (Ерохин, 76), Ракицкий (Круговой, 60), Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос (Оздоев, 60), Вендел, Дзюба (Кравцов, 76; Хотулев, 83) , Дриусси, Малком.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулев, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин (Вершков, 69), Щеткин (Медведь, 79).

    Предупреждение: Сутормин, 89 – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии41
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      Рейтинг: +4798

      BarStep 3 минуты назад

      Не смотрел, но судя по счёту на табло порезвились неплохо..
      Хорошее настроение в предверии игры с локомотивщиками команде только в +
      Мои поздравления болельщикам Зенита!! Думаю, чемпионство в этом сезоне от нас не уйдёт!

      0
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      Рейтинг: +1253

      Ziklop 40 минут назад

      у Ротора много болельщиков, вот руководство говняное им досталось.
      Зенит помучался до автогола, потом стало легко.

      0
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      Рейтинг: +23788

      пьяныйхоровод 55 минут назад

      Ротор неприятно разочаровал , такое впечатление что они сдались ещё до стартового свистка . Несмотря на то что Зенит не смог забить до перерыва ( автогол не в счёт) , было понятно что Зенит возьмёт 3 очка без напряга .
      Не хорошо так говорить , но когда уже ананюга получит серьёзную травму ? Надоело уже видеть этот бесполезный хлам в старте и его бесплотные потуги на поле . Не думаю , что Семак не видит этого и не даёт реальной оценки происходящему , просто он ( Семак) имеет слишком малый вес , как тренер , а у дзюба обзавёлся очень влиятельными покровителями из руководства Зенита ( или Газпрома).

      0
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      Рейтинг: +6655

      САДЫЧОК 1 час назад

      Как можно , менять успешного тренера Хацкевича ?! Тольо преступники и воры , на это способны !

      0
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      Рейтинг: +4968

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Вот вроде зенитовская ветка, новость исключительно про Волгоградский и Петербургский клуб, в матче ничего такого особого не происходило. Но нет, набежали все кому не лень. Это ещё раз лишь доказывает, какой клуб самый популярный в восточной Европе! Зенит чемпион!

      3
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      Рейтинг: +23788

      пьяныйхоровод > GoldPlayFIFARus9 49 минут назад

      Главсектант С-Петербургского филиала "гаспромфсёкупилэтофсястраназнаит" , скрипя от бессильной злобы пердаком , заполз сюда погнусить да желчью побрызгать . Это я про старину Пафнутия .
      Что же от него ещё можно ожидать ?

      1
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      Рейтинг: +67

      I'll be back 1 час назад

      Ответили почти через 20 лет.
      9 апреля 1992 3 тур «Ротор» 6:1 «Зенит» (Санкт-Петербург)

      0
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      Рейтинг: +3422

      Из Твери Леха 1 час назад

      С чемпионской победой! Матч не смотрел. Но видел как забивался 3-ий гол. Впереди перед воротами были Малком, Мостовой, Дриуси и Сутормин. А кто был позади них? Правильно, нападающий Дзюба. Вот собственно нахрена такой нападающий, который позади где-то шарахается и не успевает за развитием событий?

      0
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      Рейтинг: +2109

      ySS 2 часа назад

      Самый дорогой игрок всея Руси забил!
      Не случилось бы наводнения ...

      2
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      Рейтинг: +1827

      волчарик 2 часа назад

      С победой.Сегодня приятно удивили,что с начала и до конца не позволили себе ходить по полю.

      5
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      Рейтинг: +8310

      alp 2 часа назад

      было понятно, что будет разгром... Желаю Ротору классного спонсора. Чтоб в Волгограде футбол был на лучшем уровне!

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