РПЛ. «Зенит» разгромил «Ротор», забив шесть безответных мячей

Не смотрел, но судя по счёту на табло порезвились неплохо..
Хорошее настроение в предверии игры с локомотивщиками команде только в +
Мои поздравления болельщикам Зенита!! Думаю, чемпионство в этом сезоне от нас не уйдёт!
В матче 27-го тура РПЛ «Зенит» дома крупно обыграл «Ротор» со счетом 6:0.
Петербургская команда вышла вперед благодаря автоголу Соломона Кверквелии, затем забивали Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.
Лидирующий «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на девять очков, «Ротор» остался на 15-м месте.
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград) – 6:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кверквелия (в свои ворота), 45+2; 2:0 – Малком, 56; 3:0 – Мостовой, 65; 4:0 – Дзюба, 75; 5:0 – Ерохин, 77; 6:0 – Сутормин, 87.
«Зенит»: Лунeв, Чистяков (Ерохин, 76), Ракицкий (Круговой, 60), Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос (Оздоев, 60), Вендел, Дзюба (Кравцов, 76; Хотулев, 83) , Дриусси, Малком.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулев, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин (Вершков, 69), Щеткин (Медведь, 79).
Предупреждение: Сутормин, 89 – нет.