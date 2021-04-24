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  • РПЛ. «Зенит» разгромил «Ротор», забив шесть безответных мячей

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ротор», забив шесть безответных мячей

24 апреля 2021, 18:23
44

В матче 27-го тура РПЛ «Зенит» дома крупно обыграл «Ротор» со счетом 6:0.

Петербургская команда вышла вперед благодаря автоголу Соломона Кверквелии, затем забивали Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.

Лидирующий «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на девять очков, «Ротор» остался на 15-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград) – 6:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кверквелия (в свои ворота), 45+2; 2:0 – Малком, 56; 3:0 – Мостовой, 65; 4:0 – Дзюба, 75; 5:0 – Ерохин, 77; 6:0 – Сутормин, 87.

«Зенит»: Лунeв, Чистяков (Ерохин, 76), Ракицкий (Круговой, 60), Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос (Оздоев, 60), Вендел, Дзюба (Кравцов, 76; Хотулев, 83) , Дриусси, Малком.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулев, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин (Вершков, 69), Щеткин (Медведь, 79).

Предупреждение: Сутормин, 89 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Ротор
Комментарии (44)
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tushkanlz
1619278372
"Ротор" - жаль, но сегодня без шансов. " Зенит" - великолепен! С победой, Питер!
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petrucho-spb
1619278414
Мощно, Всех с победой!
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Kollljan
1619278548
Да здравствует Зенит! Ура, товарищи!!!
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житель СПб
1619278881
Поздравляю Зенит - который стал еще ближе к чемпионскому результату! Это только кажется, что игра была легкой. На самом деле, весь первый тайм Ротор держался, и только после первого гола раскрылся и голы покатились...Еще раз - мы приближаемся к заветной цели!
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Вомбат
1619279203
Победа была неизбежна, но победа победе рознь. 6:0 без помощи судей в РПЛ, где все умеют отбиваться (правда многие больше ничего не умеют), это серьезно. Впрочем все равно момент истины будет через неделю. Не судьба золота, с ним все стало понятно еще после игры с ЦСКА, а именно момент истины -- кто сильнее прямо сейчас.
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petrucho-spb
1619279685
Замены правильные. Матч с локо будет определяющим. Вперёд Зенит,вперёд за ПИТЕР!!!!Обожаю футбол!!!!
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Spirit_78
1619279788
Питер, с победой! Первый тайм конечно нервов убавил из-за чудовищной реализации моментов и фарта соперника. Если комментатор правильно сказал, то это рекорд сезона по количеству ударов одной команды за матч.
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Artemka444
1619280058
Всех С Победой!!! Кто Чемпион???МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!
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portero
1619280101
Игра была до гола, Ротор самая слабая команда, как только руководство начало менять с выходом в РПЛ состав и тренера было понятно что из интерес кол-во сделок, денюжку помыли команду убили... на данный момент Тамбов хуже только из-за более наглых и лживых чинуш... Зенит с победой! Решающая игра с Локо, посмотрим как оно будет...
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Павелий
1619281533
Жаль Ротор. Но Уфа Зениту нужнее в следующем году... Ещё и Оренбург победил своего прямого конкурента Нижний Новгород. Т.е. фора будет +18 очков...
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