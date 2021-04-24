РПЛ. «Зенит» разгромил «Ротор», забив шесть безответных мячей

В матче 27-го тура РПЛ «Зенит» дома крупно обыграл «Ротор» со счетом 6:0.

Петербургская команда вышла вперед благодаря автоголу Соломона Кверквелии, затем забивали Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.

Лидирующий «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на девять очков, «Ротор» остался на 15-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград) – 6:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кверквелия (в свои ворота), 45+2; 2:0 – Малком, 56; 3:0 – Мостовой, 65; 4:0 – Дзюба, 75; 5:0 – Ерохин, 77; 6:0 – Сутормин, 87.

«Зенит»: Лунeв, Чистяков (Ерохин, 76), Ракицкий (Круговой, 60), Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос (Оздоев, 60), Вендел, Дзюба (Кравцов, 76; Хотулев, 83) , Дриусси, Малком.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулев, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин (Вершков, 69), Щеткин (Медведь, 79).

Предупреждение: Сутормин, 89 – нет.

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