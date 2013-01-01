Пьянич может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Fichajes, видеть боснийца в своей команде хочет Уле-Гуннар Сульшер.

Норвежский тренер видит в 31-летнем футболисте альтернативу Фреду.