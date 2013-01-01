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    Пьянич может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.

    Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Fichajes, видеть боснийца в своей команде хочет Уле-Гуннар Сульшер.

    Норвежский тренер видит в 31-летнем футболисте альтернативу Фреду.

    • «Барса» купила Пьянича в прошлом году за 60 миллионов евро.
    • Хавбек принял участие в 28 матчах этого сезона, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      mirspirs25 3 часа назад

      Если впарят куда-либо за 20, это будет счастье. Абсолютно мертвейший весь сезон.

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      Рейтинг: +11825

      Cules2013 3 часа назад

      Смешно просто. Разве что МЮ хочет его купить лимонов за 5-7. Тогда понятно)
      Пьянич уже всё, играть на топ-уровне закончил, пенсия настала. Какой МЮ? Ему дорога в МЛС или в Катар какой-нибудь. Ну или пусть в Японию идёт в клуб-партнёр от спонсора Ракутен.

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      Рейтинг: +2655

      Oldtrafford83 > Cules2013 1 час назад

      За 5-7 мультов для ротации норм)

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