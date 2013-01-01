Пьянич может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Если впарят куда-либо за 20, это будет счастье. Абсолютно мертвейший весь сезон.
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Fichajes, видеть боснийца в своей команде хочет Уле-Гуннар Сульшер.
Норвежский тренер видит в 31-летнем футболисте альтернативу Фреду.
- «Барса» купила Пьянича в прошлом году за 60 миллионов евро.
- Хавбек принял участие в 28 матчах этого сезона, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.