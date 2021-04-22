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  • Дзюба: «Думаю, все рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол»

Дзюба: «Думаю, все рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол»

22 апреля 2021, 12:00
13

Нападающий «Зенита» Артeм Дзюба высказался о приостановке европейской Суперлиги.

«Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник, спустя два дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии. Осталось – четыре.

Источник: Инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Евгений Агеев
1619082669
Как же без высказывания его величества Драчубы!
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vladimir-7
1619083768
Уж не в РФС ли готовится Дзюба, высказываясь в унисон с Дюковым и Прядкиным, самое главное у Дзюбы, первому лизнуть ж*пу руководству и получить удовольствие и наслаждение.
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Боцман59rus
1619083954
А вот и затычка в бочке
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Atom2020
1619084846
Все были бы рады, если бы накрылся Зюпа ... и победил его величество футбол
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Fusballer
1619084920
Ждём высказывание Кокоши на эту тему.
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Hektor 84
1619085212
И тут дрочер со своим высером!
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САДЫЧОК
1619087295
Надо быть Уникумом , чтобы умудриться играть за сборную , забивать голы и быть Самым Чмошным за всю историю дрочиньей !
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NewLife
1619089187
зюба также далек от уровня суперлиги, ЛЧ и ЛЕ, как синит от недутого чемпионства.
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maygli
1619114684
Дзюба говорит, что он - "думает"? интересно чем??
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dik_fransis
1619158951
сколько пафоса в словах буратины!!!
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