Дзюба: «Думаю, все рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол»

Нападающий «Зенита» Артeм Дзюба высказался о приостановке европейской Суперлиги.
«Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник, спустя два дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии. Осталось – четыре.
Источник: Инстаграм Артема Дзюбы