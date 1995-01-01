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    Дзюба: «Думаю, все рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол»

    Нападающий «Зенита» Артeм Дзюба высказался о приостановке европейской Суперлиги.

    «Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник, спустя два дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии. Осталось – четыре.

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    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 12:00
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7900

      NewLife 21 минуту назад

      зюба также далек от уровня суперлиги, ЛЧ и ЛЕ, как синит от недутого чемпионства.

      2
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      Рейтинг: +23736

      пьяныйхоровод 46 минут назад

      Чтобы вы делали без дзюбы ? Наверно самим пришлось своё рукоблудие в "сеть" выкладывать - дабы был повод высказаться на любимую тему .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6642

      САДЫЧОК 53 минуты назад

      Надо быть Уникумом , чтобы умудриться играть за сборную , забивать голы и быть Самым Чмошным за всю историю дрочиньей !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9763

      Hektor 84 1 час назад

      И тут дрочер со своим высером!

      4
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      Рейтинг: +3272

      Fusballer 1 час назад

      Ждём высказывание Кокоши на эту тему.

      1
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      Рейтинг: +1025

      Atom2020 1 час назад

      Все были бы рады, если бы накрылся Зюпа ... и победил его величество футбол

      4
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      Рейтинг: +20938

      silver29 1 час назад

      А нам-то чего радоваться если нас туда не приглашали. Вот мы бы улыбались и смотрели в будущее с оптимизмом когда такое отребье как шлюба не лезло на поле и не мелькало с дебильными нравоучениями.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +21842

      Боцман59rus 1 час назад

      А вот и затычка в бочке

      4
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      Рейтинг: +17093

      vladimir-7 1 час назад

      Уж не в РФС ли готовится Дзюба, высказываясь в унисон с Дюковым и
      Прядкиным, самое главное у Дзюбы, первому лизнуть ж*пу руководству
      и получить удовольствие и наслаждение.

      3
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      Рейтинг: +1900

      Евгений Агеев 2 часа назад

      Как же без высказывания его величества Драчубы!

      3
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