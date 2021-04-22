Дзюба: «Думаю, все рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол»

Нападающий «Зенита» Артeм Дзюба высказался о приостановке европейской Суперлиги.

«Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.