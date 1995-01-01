Перес: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что четыре клуба не объявляли о выходе из Суперлиги.

«Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги. Они ведут переговоры с «Реалом» и «Барселоной», чтобы найти решение касательно будущего турнира», – сказал Перес.