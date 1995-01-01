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    Перес: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги»

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что четыре клуба не объявляли о выходе из Суперлиги.

    «Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги. Они ведут переговоры с «Реалом» и «Барселоной», чтобы найти решение касательно будущего турнира», – сказал Перес.

    • В ночь на понедельник было объявлено о создании Суперлиги.
    • Спустя два дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12470

      KLIM777 1 час назад

      Вот и сыграете летом товарищеский турнир в память о суперлиге и маразме Переса

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      Рейтинг: +1767

      ItalianFootball 1 час назад

      Такие комментаторы классные ниже. Но никто не подумал о том, что другие клубы поступили или необдумано и глупо (согласившись на участие), или, что более вероятно, смалодушничали и дали по русски говоря "заднюю".

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      Рейтинг: +6772

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Главные претенденты на банкротство.

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      Рейтинг: +2649

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Пусть в дурака на четверых разложат))

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