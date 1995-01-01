Перес: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги»

Вот и сыграете летом товарищеский турнир в память о суперлиге и маразме Переса
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что четыре клуба не объявляли о выходе из Суперлиги.
«Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги. Они ведут переговоры с «Реалом» и «Барселоной», чтобы найти решение касательно будущего турнира», – сказал Перес.
- В ночь на понедельник было объявлено о создании Суперлиги.
- Спустя два дня проект приостановили.
- Изначально в число участников входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.