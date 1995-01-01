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    «Локомотив» подал апелляцию на решение КДК о проведении домашнего матча на нейтральном поле

    Как и анонсировалось, «Локомотив» отправил официальную апелляцию на решение КДК РФС от прошлой недели. Орган тогда постановил, что москвичи должны провести один домашний матч на нейтральном поле.

    «Соответствующий документ, в котором «Локомотив» представил свои доводы по ранее вынесенному решению, был направлен в апелляционный комитет РФС», – сообщили в «Локомотиве».

    • Причина наказания – появление в судейской перед началом матча со «Спартаком» начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.
    • Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
    • Нейтральным полем для «Локомотива» должен быть стадион вне пределов Москвы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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