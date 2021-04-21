«Локомотив» подал апелляцию на решение КДК о проведении домашнего матча на нейтральном поле

Как и анонсировалось, «Локомотив» отправил официальную апелляцию на решение КДК РФС от прошлой недели. Орган тогда постановил, что москвичи должны провести один домашний матч на нейтральном поле.
«Соответствующий документ, в котором «Локомотив» представил свои доводы по ранее вынесенному решению, был направлен в апелляционный комитет РФС», – сообщили в «Локомотиве».
- Причина наказания – появление в судейской перед началом матча со «Спартаком» начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины.
- Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
- Нейтральным полем для «Локомотива» должен быть стадион вне пределов Москвы.
Источник: официальный сайт «Локомотива»