«Локомотив» подал апелляцию на решение КДК о проведении домашнего матча на нейтральном поле

Как и анонсировалось, «Локомотив» отправил официальную апелляцию на решение КДК РФС от прошлой недели. Орган тогда постановил, что москвичи должны провести один домашний матч на нейтральном поле.

«Соответствующий документ, в котором «Локомотив» представил свои доводы по ранее вынесенному решению, был направлен в апелляционный комитет РФС», – сообщили в «Локомотиве».