«Локомотив»: «Не согласны с решением КДК о проведении матча на нейтральном поле, клуб подаст апелляцию»

«Локомотив» воспользуется правом оспорить сегодняшнее решение КДК РФС. Оно гласит, что москвичи должны провести один домашний матч на нейтральном поле. Причина – посещение начальном команды Станиславом Сухиной судейской перед последней игрой.
«Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося сегодня.
Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», – сообщила пресс-служба.
- Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
- Нейтральным полем для «Локомотива» должен быть стадион вне пределов Москвы.
- Клуб идет в РПЛ 3-м.
Источник: твиттер «Локомотива»