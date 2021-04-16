«Локомотив»: «Не согласны с решением КДК о проведении матча на нейтральном поле, клуб подаст апелляцию»

«Локомотив» воспользуется правом оспорить сегодняшнее решение КДК РФС. Оно гласит, что москвичи должны провести один домашний матч на нейтральном поле. Причина – посещение начальном команды Станиславом Сухиной судейской перед последней игрой.

«Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося сегодня.

Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», – сообщила пресс-служба.