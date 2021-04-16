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  • «Локомотив»: «Не согласны с решением КДК о проведении матча на нейтральном поле, клуб подаст апелляцию»

«Локомотив»: «Не согласны с решением КДК о проведении матча на нейтральном поле, клуб подаст апелляцию»

16 апреля 2021, 20:28
9

«Локомотив» воспользуется правом оспорить сегодняшнее решение КДК РФС. Оно гласит, что москвичи должны провести один домашний матч на нейтральном поле. Причина – посещение начальном команды Станиславом Сухиной судейской перед последней игрой.

«Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося сегодня.

Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», – сообщила пресс-служба.

  • Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
  • Нейтральным полем для «Локомотива» должен быть стадион вне пределов Москвы.
  • Клуб идет в РПЛ 3-м.

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (9)
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zra78
1618594562
Да не надо,это удел слабаков,пусть Спартак бегает,визжит и плачет( хоть тут они чемпионы! Чемпионы по нытью)
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житель СПб
1618597676
Будет правильно. Либо никого не надо наказывать, либо обе команды.
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Мясной63
1618599867
Дебилы те кто оправдывает нарушения любых регламентов, законов, правил, требований и так далее. Эти же люди потом нарушают ПДД, допускают нарушения охраны труда и так далее...
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maygli
1618600973
Локо легко отделался, помалкивать бы , но нет, лезет на рожон. Переигровки добивается?
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Shamil79
1618601457
протоколы заносили судьям....ну если есть официальный повод зайти в судейскую перед началом матча то зачем всё это оспаривать....надо чтобы не было никакого повода заходить в судейскую перед началом матча
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Владислав Vlad
1618609599
А что вы хотите за грубое нарушение регламента? Нет, Локомотив не ноет. Ха. Тут даже не нытьё, а чистой воды - уход от ответственности за содеянное.
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