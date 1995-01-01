Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    «Локомотив»: «Не согласны с решением КДК о проведении матча на нейтральном поле, клуб подаст апелляцию»

    «Локомотив» воспользуется правом оспорить сегодняшнее решение КДК РФС. Оно гласит, что москвичи должны провести один домашний матч на нейтральном поле. Причина – посещение начальном команды Станиславом Сухиной судейской перед последней игрой.

    «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося сегодня.

    Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», – сообщила пресс-служба.

    • Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
    • Нейтральным полем для «Локомотива» должен быть стадион вне пределов Москвы.
    • Клуб идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6585

      житель СПб 26 секунд назад

      Будет правильно. Либо никого не надо наказывать, либо обе команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28605

      zra78 52 минуты назад

      Да не надо,это удел слабаков,пусть Спартак бегает,визжит и плачет( хоть тут они чемпионы! Чемпионы по нытью)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84594
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru