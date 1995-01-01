«Локомотив»: «Не согласны с решением КДК о проведении матча на нейтральном поле, клуб подаст апелляцию»

Будет правильно. Либо никого не надо наказывать, либо обе команды.
«Локомотив» воспользуется правом оспорить сегодняшнее решение КДК РФС. Оно гласит, что москвичи должны провести один домашний матч на нейтральном поле. Причина – посещение начальном команды Станиславом Сухиной судейской перед последней игрой.
«Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося сегодня.
Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», – сообщила пресс-служба.
- Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
- Нейтральным полем для «Локомотива» должен быть стадион вне пределов Москвы.
- Клуб идет в РПЛ 3-м.