Хендерсон созвал экстренное совещание капитанов АПЛ по поводу Суперлиги

Сегодня Хендерсон капитан, завтра другой, ничего они не решат так как нет единого мнения у самих капитанов, да чтобы они не решили всё уже решено теми кто им платит зарплату.
Футболисты АПЛ намерены выработать коллегиальную точку зрения на учреждение европейской Суперлиги. Совещание созвал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.
«Хендерсон созвал экстренное собрание капитанов Премьер-лиги, чтобы обсудить ответ на Суперлигу», – сообщил Майк Киган.
- Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
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