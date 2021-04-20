Хендерсон созвал экстренное совещание капитанов АПЛ по поводу Суперлиги

Футболисты АПЛ намерены выработать коллегиальную точку зрения на учреждение европейской Суперлиги. Совещание созвал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.
«Хендерсон созвал экстренное собрание капитанов Премьер-лиги, чтобы обсудить ответ на Суперлигу», – сообщил Майк Киган.
- Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»
Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»
Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»
ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»
Источник: твиттер Майка Кигана
Спортивный журналист английского издания Daily Mail. Аудитория в твиттере - более 61 тысячи подписчиков.