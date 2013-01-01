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    Хендерсон созвал экстренное совещание капитанов АПЛ по поводу Суперлиги

    Футболисты АПЛ намерены выработать коллегиальную точку зрения на учреждение европейской Суперлиги. Совещание созвал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

    «Хендерсон созвал экстренное собрание капитанов Премьер-лиги, чтобы обсудить ответ на Суперлигу», – сообщил Майк Киган.

    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

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    ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

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    Источник: твиттер Майка Кигана

    Спортивный журналист английского издания Daily Mail. Аудитория в твиттере - более 61 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4475

      maygli 19 минут назад

      Сегодня Хендерсон капитан, завтра другой, ничего они не решат так как нет единого мнения у самих капитанов, да чтобы они не решили всё уже решено теми кто им платит зарплату.

      0
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      Рейтинг: +111

      казанский лис 1 час назад

      игроки из команд СЛ будут отрабатывать будущие доходы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11774

      Cules2013 2 часа назад

      Уверен, что игроки не согласятся на бан выступлений за сборную. Да и текущая ЛЧ многих вполне устраивает.

      6
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      Рейтинг: +10704

      DeStar > Cules2013 2 часа назад

      думаю будет дележка)) кому ж и пох на сборную)

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