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    Госенс: «В мире погибают люди, а 12 клубов создают Суперлигу. Деньги, деньги, деньги…»

    Полузащитник «Аталанты» Робин Госенс раскритиковал создание Суперлиги.

    «Это большая катастрофа для футбола. Я шокирован тем, что происходит.

    Возможность аутсайдера обыграть фаворита всегда была основой футбола. Если появится Суперлига, и в нее попадут «Арсенал» и «Тоттенхэм», у которых нет достижений, то футбол потеряет смысл.

    Во всем мире погибают люди, им не хватает денег, а эти 12 клубов создали собственную лигу и могут получить от 100 до 150 миллионов евро. Мы должны задаться вопросом этичности происходящего.

    Печально, что клубы думают только об одном. Деньги, деньги, деньги… Ущерб будет настолько велик, что многие болельщики, надеюсь, выступят против этой идеи. Я тоже приму участие в протестах» – сказал Госенс.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

    Перес: «Мы создали Суперлигу, чтобы спасти футбол. В 2024 году он будет мертв»

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1764

      ItalianFootball 40 минут назад

      Ой, идиот..... 1) С больших доходов большие налоги 2) Отдай свою ЗП 3) Аталанту не позвали и попахивает обидКой детской. 4) Приплетать общее понятие "люди гибнут, а вы..." можно в любой ситуации, когда аргументов у тебя нет, а популизмом ты не брезгуешь.

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      Рейтинг: +147

      MrZLOba 1 час назад

      Так отдай деньги все свои, тем людям которым не хватает, говорить можно много, а вот делать как Мане из Ливерпуля мало кто

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      Рейтинг: +2750

      Dgad 1 час назад

      Прикинь войны идут из за денег, погибают люди из за денег, да всех только бабки интересуют а не люди.

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