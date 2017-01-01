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    Агент Николича – о возможном уходе тренера из «Локо»: «Марко никому ничего не объявлял»

    Деян Йоксимович, представитель главного тренера «Локомотива» Марко Николича, опроверг информацию о том, что серб хочет уйти из клуба.

    • Ранее «Чемпионат» сообщил, что специалист готов уйти, так как недоволен действиями руководства «Локо».
    • Николич хочет, чтобы клуб продлил контракт с пятью игроками.

    «Это неправда. Марко никому ничего не объявлял. Игроки уходят и приходят – клуб остается. Если есть план в клубе, хороший сектор в спортивном направлении – тренеры легко смогут договориться с клубом. Это совместная работа. Не только касется Марко сейчас, но и любого тренера», – сказал Йоксимович.

    • Николич возглавил «Локо» в мае 2020-го.
    • Сейчас команда идет второй в РПЛ, она выиграла девять матчей подряд во всех турнирах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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