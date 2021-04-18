Агент Николича – о возможном уходе тренера из «Локо»: «Марко никому ничего не объявлял»

Деян Йоксимович, представитель главного тренера «Локомотива» Марко Николича, опроверг информацию о том, что серб хочет уйти из клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что специалист готов уйти, так как недоволен действиями руководства «Локо».

Николич хочет, чтобы клуб продлил контракт с пятью игроками.

«Это неправда. Марко никому ничего не объявлял. Игроки уходят и приходят – клуб остается. Если есть план в клубе, хороший сектор в спортивном направлении – тренеры легко смогут договориться с клубом. Это совместная работа. Не только касется Марко сейчас, но и любого тренера», – сказал Йоксимович.