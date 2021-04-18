«Чемпионат»: Николич хочет покинуть «Локомотив». Он недоволен действиями руководства клуба

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в ближайшее время может уйти из клуба.

По информации «Чемпионата», сербский специалист недоволен руководством клуба, которое не продлило контракты с пятью игроками – Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым, Антоном Коченковым и Ведраном Чорлукой.

«Николич не согласен с политикой клуба и твердо просил продлить все контракты. Он покинет команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Об этом он уже сообщил руководству «Локомотива», – пишет источник.