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    «Чемпионат»: Николич хочет покинуть «Локомотив». Он недоволен действиями руководства клуба

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в ближайшее время может уйти из клуба.

    По информации «Чемпионата», сербский специалист недоволен руководством клуба, которое не продлило контракты с пятью игроками – Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым, Антоном Коченковым и Ведраном Чорлукой.

    «Николич не согласен с политикой клуба и твердо просил продлить все контракты. Он покинет команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Об этом он уже сообщил руководству «Локомотива», – пишет источник.

    • Николич возглавил «Локо» в мае 2020-го.
    • Сейчас команда идет второй в РПЛ, она выиграла девять матчей подряд во всех турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2170

      Mister_Tomsk 3 минуты назад

      да уж.. это печально очень.

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