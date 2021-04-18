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  • «Чемпионат»: Николич хочет покинуть «Локомотив». Он недоволен действиями руководства клуба

«Чемпионат»: Николич хочет покинуть «Локомотив». Он недоволен действиями руководства клуба

18 апреля 2021, 16:49
19

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в ближайшее время может уйти из клуба.

По информации «Чемпионата», сербский специалист недоволен руководством клуба, которое не продлило контракты с пятью игроками – Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым, Антоном Коченковым и Ведраном Чорлукой.

«Николич не согласен с политикой клуба и твердо просил продлить все контракты. Он покинет команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Об этом он уже сообщил руководству «Локомотива», – пишет источник.

  • Николич возглавил «Локо» в мае 2020-го.
  • Сейчас команда идет второй в РПЛ, она выиграла девять матчей подряд во всех турнирах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (19)
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Mister_Tomsk
1618754959
стоит только чему то хорошему начаться, начинается говнище почти сразу
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Skull_Boy
1618755259
Очередной раз доказывается что в руководствах российских клубов работают в основном долбае_6ы, а нас счет Игнатьева он реально Локо не нужен
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Mr Green
1618755617
не удивительно.
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ZAITZEFF2011
1618755850
Один из лучших наставников этого сезона. Жаль, что руководству Локомотива в очередной раз не хватает мозгов для конструктивного решения вопроса с тренером и согласование состава команды.
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DOCTOR PENALTY
1618757434
Только Николич поставил Локо на рельсы, как его самого тут же пустили по шпалам. За что?.. За то, что без разрешения лезет в ЛЧ?
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Ловкий Бубен
1618760711
Это Россия : я хозяин - ты дурак
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maygli
1618762813
Ай да молодец, ай да сyкин сын! ))) А ну покажи этим чинушам их истинное лицо. А то они думали, что убрав неудобного Сёмина, нашли тренера который будет им в рот смотреть. )))
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Красногорск_Фан
1618764661
Посидев в Черкизово он стал проникаться бунтарским духом Юрия Палыча. Как вирусом? Палыча ведь убирали во многом за критику трансферной политики. А Николич когда пришел знал что она плохая. И был со всем согласен. И вот! Прошло 2 года и вирус его настиг. Ну гы-гы. Вот за игру в этом сезоне 146% большое спасибо. Изменил мнение о нем к лучшему. Вчера смотрел игру на стадионе, получил заряд позитива.
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житель СПб
1618764742
Только только игра наладилась и порядок в команде... и вот!? Не трогайте тренера, дайте ему работать. футчины!
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sochi-2013
1618769735
И этот не хочет деньги пилить- беда в Локо с тренерами. По мнению руководства.
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