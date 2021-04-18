Промес, Понсе, Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 26-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Жиго, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Хендрикс.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.
Запасные: Шафинский, Аликин, Голубев, Бизоза, Сысуев, Жамалетдинов.
- Встреча пройдет на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт РПЛ