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    Промес, Понсе, Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 26-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Жиго, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Хендрикс.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

    Запасные: Шафинский, Аликин, Голубев, Бизоза, Сысуев, Жамалетдинов.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4754

      mamba9090909 3 минуты назад

      И это в день рождения клуба. Безалаберная беготня по полю а не игра.

      1
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      Рейтинг: +1961

      ААМ 5 минут назад

      СПАМ не держит удара, что и показал матч с Уфой.

      1
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      Рейтинг: +887

      Красногорск_Фан 33 минуты назад

      Хм. сегодня комменты что Уфа & судьи украли победу будут? Или пора браться за улучшение игры. Кстати умение Спартака проигрывать дома из сезона в сезон похоже на сглаз. Возможно за цену на билеты. Может я чего то не знаю, но вроде самые высокие.

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      Рейтинг: +4414

      maygli 35 минут назад

      Не защита, а ведро дырявое какое-то.

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      Рейтинг: +3325

      mdu86 47 минут назад

      Сухину никто не видел на Открывашке?

      0
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      Рейтинг: +2328

      Дедуктор 49 минут назад

      Что то свинарчуки разочаровывают в матче с Уфой. Игра никакущая. Причем, еще и боковой судья своим "левым флажком" свинарчуков, практически, от гола спас.

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      Рейтинг: +21771

      Боцман59rus 51 минуту назад

      Поделите свои контракты на два, пропустить от Уфы........

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      Рейтинг: +12889

      JTherry 52 минуты назад

      Умяров - тупое днище, из-под него гол забили, бежать надо за "своим" игроком, прерывать атаку...

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      Рейтинг: +9054

      alex1951 53 минуты назад

      Cпартак не дай себя в обиду .......Борись до конца........Секир-башка......Торстан)))

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      Рейтинг: +5293

      Томик 53 минуты назад

      Игры нет сегодня. Мяч не держится, пасы в никуда. Если не перестроимся после перерыва, то даже и шансов отыграться нет.

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