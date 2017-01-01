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    «Самый титулованный и популярный клуб страны». «Спартак» поздравил болельщиков с 99-летием клуба

    Пресс-служба «Спартака» поздравила болельщиков с 99-летием клуба.

    «Сегодня наш клуб празднует день рождения. Красно-белым – 99 лет!

    18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта) – предшественник спартаковцев. Почти вековая история «Спартака» полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны!

    22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари.

    Мы поздравляем и желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, ждем побед от сегодняшних спартаковцев и верим в наше будущее – воспитанников Академии.

    И, конечно, мы говорим спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак». Ваша поддержка бесценна! С нашим днем рождения, красно-белые!» – говорится на официальном сайте «Спартака».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5450

      subbotaspartak 41 минуту назад

      Из них я со Спартаком - 63...

      1
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      Рейтинг: +20740

      silver29 1 час назад

      С Праздником, самый лучший клуб !!!

      3
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      Рейтинг: +4752

      mamba9090909 1 час назад

      Спартак, с днём Рождения!!!

      1
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      Рейтинг: +2530

      FENIX-SL 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      титулы его были в другой стране)
      а что самый популярный..к сожалению так много пробуханных глупых людей

      -5
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      Рейтинг: +2930

      Semenycch 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну свиньи ладно, родились при советской власти, а вот клуб красной армии родился при царе батюшке в 1911 году! И у этих идиотов - армейских историков официально даже шизофрении не наблюдается, хотя она есть!

      -4
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      Рейтинг: +11892

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Очень надеюсь , что поздравление подтвердите убедительной победой !!!

      2
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      Рейтинг: +20641

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Спасибо за тёплые слова, но неплохо бы ещё медальки.

      2
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      Рейтинг: +12535

      Garrincha58 2 часа назад

      ну всё на следующий сезон можно чемпионат не проводить чемпион уже известен разве не дадут в 100 летие клуба Спартаку выиграть? стопудово они выиграют

      3
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      Рейтинг: +7434

      KPCCSPB > Garrincha58 1 час назад

      Да они и в этом сезоне будут плакать, и второе место получат, для затравочки на следующий год. Только в Европе у нас другие команды трофеи завоевывали, пока они в 90е медальки покупали, как выяснились обстоятельства, по показаниям других людей(а их около 5 человек). И Титов с борматаном). А так да, поздравляем народных.

      -2
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      Рейтинг: +5745

      nik55 2 часа назад

      Спартак вперед к победам

      4
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      Рейтинг: +8116

      NewLife 3 часа назад

      Поздравления любимому клубу, вперед Спартак !!

      5
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