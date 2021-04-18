«Самый титулованный и популярный клуб страны». «Спартак» поздравил болельщиков с 99-летием клуба

Пресс-служба «Спартака» поздравила болельщиков с 99-летием клуба.

«Сегодня наш клуб празднует день рождения. Красно-белым – 99 лет!

18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта) – предшественник спартаковцев. Почти вековая история «Спартака» полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны!

22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари.

Мы поздравляем и желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, ждем побед от сегодняшних спартаковцев и верим в наше будущее – воспитанников Академии.

И, конечно, мы говорим спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак». Ваша поддержка бесценна! С нашим днем рождения, красно-белые!» – говорится на официальном сайте «Спартака».