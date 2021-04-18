«Фиорентина» отказалась от общения с прессой после поражения от «Сассуоло»

«Фиорентина» объявила на официальном сайте об отказе общаться со СМИ после поражения в матче 31-го тура Серии А с «Сассуоло» (1:3).
Клуб из Флоренции одержал одну победу в восьми последних матчах и находится в пяти очках от зоны вылета в Серию Б.
- Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал встречу из-за травмы.
- В итальянском клубе не знают, когда россиянин вернется на поле.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард принял участие в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
Источник: сайт «Фиорентины»