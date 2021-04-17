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    «Фиорентина» отказалась от общения с прессой после поражения от «Сассуоло»

    «Фиорентина» объявила на официальном сайте об отказе общаться со СМИ после поражения в матче 31-го тура Серии А с «Сассуоло» (1:3).

    Клуб из Флоренции одержал одну победу в восьми последних матчах и находится в пяти очках от зоны вылета в Серию Б.

    • Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал встречу из-за травмы.
    • В итальянском клубе не знают, когда россиянин вернется на поле.
    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард принял участие в трех матчах. Он не играет с 3 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3149

      raritet 8 минут назад

      Самое интересное будет, если Кокоша начнет выходить на поле и забивать. И Фиалки не вылетят. И тогда Кокоше поставят памятник.

      0
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      Рейтинг: +4815

      Cleaner 1 час назад

      Пришел Кокорин и развалил Фиорентину. НУ КУПИЛИ!!!...)))

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