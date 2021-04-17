«Фиорентина»: «Неизвестно, сколько еще матчей пропустит Кокорин»

Пресс-служба «Фиорентины» ответила на вопрос « СЭ» о сроках возвращения нападающего Александра Кокорина.
«У нас пока нет сроков по возвращению Кокорина на поле. Мы смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит еще тоже неизвестно», – сообщили в клубе.
- «Фиорентина» купила в январе россиянина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард принял участие в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
- Сегодняшняя встреча с «Сассуоло» станет шестой подряд, которую пропустит Кокорин.
Источник: «Спорт-Экспресс»