Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина»: «Неизвестно, сколько еще матчей пропустит Кокорин»

«Фиорентина»: «Неизвестно, сколько еще матчей пропустит Кокорин»

17 апреля 2021, 13:36
33

Пресс-служба «Фиорентины» ответила на вопрос « СЭ» о сроках возвращения нападающего Александра Кокорина.

«У нас пока нет сроков по возвращению Кокорина на поле. Мы смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит еще тоже неизвестно», – сообщили в клубе.

  • «Фиорентина» купила в январе россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор форвард принял участие в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
  • Сегодняшняя встреча с «Сассуоло» станет шестой подряд, которую пропустит Кокорин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1618656652
да все он пропустит...нах ему не нужен теперь ваш футбол...верните его в Россию...у нас тут как раз деградация полным ходом
Ответить
Hektor 84
1618657615
Точно берегут на продажу
Ответить
Benifacto
1618660042
интересно что по этому поводу думают сами флорентийцы ?
Ответить
фанат джигурды
1618660315
Не стреляйте в пианиста...
Ответить
sobaka120982
1618660459
В россии нам все известно)))) а фиалки все гадают))))))цирк!
Ответить
Skull_Boy
1618660842
А я знаю все оставшиеся
Ответить
MaxRnD
1618661347
Его там за долги на органы разберут
Ответить
Из Твери Леха
1618662014
По-хорошему надо проводить расследование этой аферы, в Италии это могут сделать. Тут явно что-то не чисто. А свинтак очень сильно подпортил репутацию рпл, продав неликвид. Теперь евроклубы 100 раз подумают, прежде чем брать игроков из России.
Ответить
Боцман59rus
1618664339
Все свои главные матчи он уже пропустил. Распиаренный мажорик, среднего качества, вечно перспективный и подающий надежды
Ответить
portero
1618669509
Турист рристроился на отдых в Италии, еще и зарплату платят... Силён Кокорин разводами команд, ведь нигде и не играл толком, лечился и восстанавливался постоянно....
Ответить
Главные новости
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
48
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Все новости
Все новости
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
Вчера, 19:18
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+