«Фиорентина»: «Неизвестно, сколько еще матчей пропустит Кокорин»

Пресс-служба «Фиорентины» ответила на вопрос « СЭ» о сроках возвращения нападающего Александра Кокорина.

«У нас пока нет сроков по возвращению Кокорина на поле. Мы смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит еще тоже неизвестно», – сообщили в клубе.