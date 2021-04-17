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  • «Срали, блевали». Гурцкая рассказал об отравлении «Локомотива» перед кубковой игрой с «Сочи»

«Срали, блевали». Гурцкая рассказал об отравлении «Локомотива» перед кубковой игрой с «Сочи»

17 апреля 2021, 20:16
12

«Локомотив» на прошлой неделе отравился в Сочи, где проводил матч Кубка России против одноименного клуба. Несмотря на проблемы со здоровьем, москвичи прошли соперника.

«Игроки «Локомотива» в период матча в Сочи срали, блевали. Двое суток врач всеми способами пытался их восстановить. Траванулись. Где-то в районе Сочи их накормили», – сказал агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «У Кузьмича».

  • В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
  • Сейчас у «Локомотива» 9 побед подряд.
  • Команда идет в РПЛ в зоне выхода в Лигу чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив
Комментарии (12)
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MaxRnD
1618682425
Вокзальная шаурма ?
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Свин-токсик
1618682526
Так организм химию выводит)
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paracetamol
1618683357
Надо знать, что и где жрать!
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BRO_football
1618687451
Лично у меня такие симптомы возникают, когда я смотрю матчи московского Спартака. Ну вот прям удержаться не могу, настолько это отвратительно выглядит!
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Кронштадт65
1618717673
что значит где то в районе сочи, они что всей командой по тошниловкам подъедаются. Очень серьёзное заявление. Надо предоставить докозат. либо получить сдюлей за очередное вранье.
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АКС-74У
1618845759
Когда я читаю такие вещи, сразу вспоминаются слова одного их спортивных врачей, что такие симптомы бывают, когда спортсмены переберут с допингом, - тошнота и понос. Очень часто идут сообщения об отравлении спортивных команд, при том, что питаются они не как мы, обычные люди. Но вот мы травимся гораздо реже. Почему-то. Хотя приходится жрать всякое дерьмо, которое нам продают в магазинах. И у нас нет персональных врачей, которые отвечают за качество пищи. А спортсмены травятся и травятся. Или все же допингуют?
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portero
1618987084
Ведь помогло... надо повторить....
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zigbert
1619195130
Врача Локомотива надо наградить.
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