«Срали, блевали». Гурцкая рассказал об отравлении «Локомотива» перед кубковой игрой с «Сочи»

«Локомотив» на прошлой неделе отравился в Сочи, где проводил матч Кубка России против одноименного клуба. Несмотря на проблемы со здоровьем, москвичи прошли соперника.

«Игроки «Локомотива» в период матча в Сочи срали, блевали. Двое суток врач всеми способами пытался их восстановить. Траванулись. Где-то в районе Сочи их накормили», – сказал агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «У Кузьмича».