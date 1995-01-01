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    «Срали, блевали». Гурцкая рассказал об отравлении «Локомотива» перед кубковой игрой с «Сочи»

    «Локомотив» на прошлой неделе отравился в Сочи, где проводил матч Кубка России против одноименного клуба. Несмотря на проблемы со здоровьем, москвичи прошли соперника.

    «Игроки «Локомотива» в период матча в Сочи срали, блевали. Двое суток врач всеми способами пытался их восстановить. Траванулись. Где-то в районе Сочи их накормили», – сказал агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «У Кузьмича».

    • В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
    • Сейчас у «Локомотива» 9 побед подряд.
    • Команда идет в РПЛ в зоне выхода в Лигу чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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