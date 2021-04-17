РПЛ. «Ахмат» победил «Химки», у Ильина гол и ассист

В матче 26-го тура РПЛ «Ахмат» дома обыграл «Химки» со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Евгения Харина, Георгия Мелкадзе и Владимира Ильина, который также сделал результативную передачу. У гостей в концовке отличился Брайан Идову.

Для подмосковной команды это второе поражение в трех последних турах после десятиматчевой беспроигрышной серии.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Ахмат (Грозный) – Химки – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Харин, 25; 2:0 – Ильин, 44; 3:0 – Мелкадзе, 65; 3:1 – Идову, 88.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Ненахов, Анхель, Нижич (Пуцко, 78), Богосавац, Ильин (Садулаев, 79), Швец, Исмаэл (Тимофеев, 38), Харин (Бериша, 49), Алмаши (Мелкадзе, 64).

«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин (Глушенков, 49), Камышев, Дагерстол, Мирзов (Корян, 87), Трошечкин (Кухарчук, 49), Боженов, Себаи (Конате, 49).

Предупреждения: Харин, 9; Ненахов, 30; Алмаши, 57; Тимофеев, 75; Швец, 90; Садулаев, 90+4 – Себай, 38; Данилкин, 44; Идову, 90.

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