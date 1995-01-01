Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    РПЛ. «Ахмат» победил «Химки», у Ильина гол и ассист

    В матче 26-го тура РПЛ «Ахмат» дома обыграл «Химки» со счетом 3:1.

    Победу хозяевам принесли голы Евгения Харина, Георгия Мелкадзе и Владимира Ильина, который также сделал результативную передачу. У гостей в концовке отличился Брайан Идову.

    Для подмосковной команды это второе поражение в трех последних турах после десятиматчевой беспроигрышной серии.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Ахмат (Грозный) – Химки – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Харин, 25; 2:0 – Ильин, 44; 3:0 – Мелкадзе, 65; 3:1 – Идову, 88.

    «Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Ненахов, Анхель, Нижич (Пуцко, 78), Богосавац, Ильин (Садулаев, 79), Швец, Исмаэл (Тимофеев, 38), Харин (Бериша, 49), Алмаши (Мелкадзе, 64).

    «Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин (Глушенков, 49), Камышев, Дагерстол, Мирзов (Корян, 87), Трошечкин (Кухарчук, 49), Боженов, Себаи (Конате, 49).

    Предупреждения: Харин, 9; Ненахов, 30; Алмаши, 57; Тимофеев, 75; Швец, 90; Садулаев, 90+4 – Себай, 38; Данилкин, 44; Идову, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84600
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru